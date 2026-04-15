İki farklı ilde bir gün arayla okulda silahlı saldırı gerçekleşti. Kahramanmaraş’ta bugün (15 Nisan) gerçekleşen silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybederken yaralı sayısı 20 olarak açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 7 savcı görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’de olay yerinde incelemelerde bulunmak için Kahramanmaraş’a gitti. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen, Eğitim-İş gibi sendikalar iş bırakma eylemi yaptığını duyurdu. Yeni saldırının ardından öğrenciler ve aileleri okulların durumuna odaklandı. Peki Yarın okullar tatil mi oldu? 16-17 Nisan okul var mı, yok mu? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ 16-17 Nisan okullar tatil mi oldu? MEB yarın (perşembe) ve cuma günü okul var mı, yok mu? Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta birer gün arayla okullarda gerçekleşen silahlı saldırılar sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti, 20 öğrenci yaralandı. Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda ise 16 kişi yaralandı. Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Eğitim sendikaları Şanlıurfa'daki saldırı sonrası iş bırakma eylemi duyurdu. 16-17 Nisan tarihlerinde okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

16-17 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Bazı sosyal medya hesaplarında okulların tatil olabileceği iddia edilirken konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Şanlıurfa’da dün gerçekleşen saldırının ardından bazı sendikalar, saldırılara tepki olarak iş bırakma eylemi yaptı. 16-17 Nisan tarihinde okulların tatil olduğuna ilişkin herhangi bir yetkiliden açıklama bulunmuyor. Öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin resmi açıklamaları takip etmesi tavsiye ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, NEDEN TATİL?

İki farklı ilde okulda gerçekleşen silahlı saldırının ardından okulların tatil olabileceği iddiası ortaya atıldı. Henüz Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer Bakanlıklardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Dün Şanlıurfa’da gerçekleşen saldırının ardından olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken saldırının meydana geldiği okulda eğitim öğretime 4 gün süreyle ara verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde ise okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

BİR GÜN ARAYLA İKİ FARKLI OKULDA SİLAHLI SALDIRI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uzaklaştırıldığı okula av tüfeğiyle giderek rastgele ateş eden saldırgan 16 kişiyi yaraladı. Saldırgan, yakalanacağını anlayınca yaşamanına son verdi.

Bir gün arayla Kahramanmaraş’ta ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen saldırı da 20 kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ölü olarak ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.