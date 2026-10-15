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Eğitim
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:32

16 Ekim Kocaeli okullar tatil mi? Yarın neden okullar tatil?

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Kocaeli Valiliği, 16 Ekim 2026 Cuma günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Karar, Kocaeli'nin 12 ilçesini kapsarken bazı kamu çalışanları için de 1 günlük idari izin kararı alındı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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16 Ekim Kocaeli okullar tatil mi? Yarın neden okullar tatil?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:32

'nde etkisini sürdüren sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 'de öğretime ara verildi. 15 Ekim Perşembe günü uygulanan tatil kararının ardından öğrenciler ve veliler, 16 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kocaeli Valiliği, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek kent genelinde eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

16 Ekim Kocaeli okullar tatil mi? Yarın neden okullar tatil?

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Marmara Bölgesi'ndeki sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de eğitime 16 Ekim Cuma günü de ara verildi.
Kocaeli Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yağışların etkisini sürdürmesi beklendiği için eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.
Kocaeli'nin 12 ilçesinin tamamında (İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Kandıra) tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Kamu kurumlarında çalışan gaziler, malul gaziler, hamileler, engelliler, kronik hastalığı bulunan personel, rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel 16 Ekim Cuma günü idari izinli sayılacak.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

16 EKİM CUMA KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil edildi. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

16 Ekim Kocaeli okullar tatil mi? Yarın neden okullar tatil?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretime ara verildi. Böylece Kocaeli'de öğrenciler cuma günü okula gitmeyecek.

KOCAELİ'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kocaeli Valiliği'nin aldığı tatil kararı, kentin 12 ilçesinin tamamını kapsıyor. Buna göre 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretime ara verilecek ilçeler şöyle:

  • İzmit
  • Gebze
  • Darıca
  • Çayırova
  • Dilovası
  • Körfez
  • Derince
  • Başiskele
  • Kartepe
  • Gölcük
  • Karamürsel
  • Kandıra

Bu ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verilecek.

KOCAELİ'DE KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN VERİLDİ Mİ?

Kocaeli Valiliği, okulların tatil edilmesinin yanı sıra bazı kamu çalışanları için de 1 günlük idari izin kararı aldı.

16 Ekim Kocaeli okullar tatil mi? Yarın neden okullar tatil?

Açıklamaya göre kamu kurumlarında çalışan gaziler, malul gaziler, hamileler, engelliler ve kronik hastalığı bulunan personel 16 Ekim Cuma günü idari izinli sayılacak.

16 Ekim Kocaeli okullar tatil mi? Yarın neden okullar tatil?

Ayrıca rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de karardan yararlanabilecek. Ancak kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu olan personel bu kapsamın dışında tutulacak.

OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kocaeli Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların etkisini azalarak da olsa sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek 16 Ekim 2026 Cuma günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

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#eğitim
#marmara bölgesi
#Kocaeli
#16 Ekim
#Kocaeli Valiliği
#Eğitim
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