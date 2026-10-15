16 Ekim Kocaeli okullar tatil mi? Yarın neden okullar tatil?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de eğitim öğretime ara verildi. 15 Ekim Perşembe günü uygulanan tatil kararının ardından öğrenciler ve veliler, 16 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kocaeli Valiliği, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek kent genelinde eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.
Kocaeli'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil edildi. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretime ara verildi. Böylece Kocaeli'de öğrenciler cuma günü okula gitmeyecek.
Kocaeli Valiliği'nin aldığı tatil kararı, kentin 12 ilçesinin tamamını kapsıyor. Buna göre 16 Ekim Cuma günü eğitim öğretime ara verilecek ilçeler şöyle:
Bu ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verilecek.
Kocaeli Valiliği, okulların tatil edilmesinin yanı sıra bazı kamu çalışanları için de 1 günlük idari izin kararı aldı.
Açıklamaya göre kamu kurumlarında çalışan gaziler, malul gaziler, hamileler, engelliler ve kronik hastalığı bulunan personel 16 Ekim Cuma günü idari izinli sayılacak.
Ayrıca rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de karardan yararlanabilecek. Ancak kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu olan personel bu kapsamın dışında tutulacak.
Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kocaeli Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların etkisini azalarak da olsa sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek 16 Ekim 2026 Cuma günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.