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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:25

16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. 14 Ekim Çarşamba günü etkisini artıran şiddetli yağış sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken birçok ilde okullar tatil oldu. Metro istasyonlarını su basarken bazı ilçelerde ise yollarda çökme meydana geldi. 15 Ekim perşembe günü Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Yalova’da okulların tatil olması kararı alınırken yağışlı hava İstanbul’da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şiddetli yağışların yanı sıra kuvvetli fırtına görülürken MGM’den yapılan uyarıda vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı. Hava durumu tahminlerine göre cuma günü de İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış devam edecek. Peki 16 Ekim cuma okullar tatil mi? Yarın İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da okullar tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili son dakika gelişmeleri…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:25

Valiliği yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle çarşamba günü İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Benzer şekilde İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumlarında da eğitime ara verildiği duyuruldu. , , , gibi illerde de eğitime ara verilirken gözler haftanın son günü için alınacak karara çevrildi. AKOM’dan hava durumuyla ilgili uyarı gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hafta tahminini yayınladı. İstanbul’un yanı sıra birçok çevre ilde yağışlı havalar sürecek. İstanbul’da yaklaşık 20 milyon öğrenci cuma günü alınacak karara odaklandı. Peki 16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili son dakika açıklamaları…
 

HABERİN ÖZETİ

16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da kuvvetli yağışlar nedeniyle okulların cuma günü tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, 16 Ekim Cuma günü için henüz yeni bir tatil kararı bulunmuyor.
İstanbul Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine dair yeni bir resmi açıklama bulunmuyor.
Mevcut bilgilere göre, yeni bir karar alınmadığı takdirde İstanbul'daki okullarda 16 Ekim Cuma günü dersler normal programında devam edecek.
İstanbul ile birlikte Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da 15 Ekim Perşembe günü okulların yüz yüze eğitim yapmayacağı açıklandı.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını yasakladı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?

16 EKİM CUMA İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin yeni bir resmi açıklama bulunmuyor.

İstanbul Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklanan karar yalnızca perşembe gününü kapsarken cuma gününü içeren yeni bir tatil kararı açıklanmadı.

Mevcut bilgilere göre yeni bir karar alınmadığı takdirde İstanbul’daki ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ekim Cuma günü derslerin normal programında devam etmesi bekleniyor.

16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL’DA OKULLAR 2 GÜN TATİL Mİ?

İstanbul’da okulların 15 ve 16 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca tatil edildiğine ilişkin genel bir karar bulunmuyor.

Valiliğin duyurduğu eğitim arası 15 Ekim Perşembe günüyle sınırlı kaldı. Bu nedenle perşembe günü verilen tatilin cuma gününe kendiliğinden uzaması söz konusu değil. Tatilin uzatılması için İstanbul Valiliğinin yeni bir açıklama yapması gerekiyor.

16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?

16 EKİM SAKARYA, KOCAELİ, DÜZCE, YALOVA, ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ile birlikte 5 ilde de eğitme 1 gün ara verilmesine karar verildi. Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da 15 Ekim perşembe günü okulların yüz yüze eğitim yapmayacağı açıklandı. 16 Ekim cuma günü için ise henüz resmi bir karar bulunmuyor. 

16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?

OKUL TATİLİ CUMA GÜNÜNE UZATILACAK MI?

İstanbul’da yağış nedeniyle eğitime verilen aranın cuma günü de devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Ancak 16 Ekim Cuma gününü kapsayan yeni bir tatil duyurusu yapılmadı.

Kuvvetli yağışın perşembe günü Avrupa Yakası’nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası’nda ise öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Cuma günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda resmî makamların yapacağı açıklamalar belirleyici olacak.

16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?

16 EKİM CUMA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul’daki üniversitelerde eğitim takvimi, üniversite yönetimlerinin aldığı kararlar doğrultusunda şekilleniyor.

Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi için 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Türk-Alman Üniversitesi ise 15 ve 16 Ekim tarihlerinde derslerin çevrim içi yapılacağını açıkladı.

Diğer üniversitelerde 16 Ekim Cuma günü derslerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin güncel durumun, ilgili üniversitelerin resmî duyurularından takip edilmesi gerekiyor.

16 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Yalova’da yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL’DA MOTOSİKLET YASAĞI CUMA GÜNÜ DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını yasakladı.

Yasağın sona ereceği saate ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmazken uygulamanın ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi. Bu nedenle yasağın 16 Ekim Cuma günü devam edip etmeyeceği konusunda yetkililerin yapacağı yeni açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

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#İstanbul
#Kocaeli
#Sakarya
#zonguldak
#Düzce
#Eğitim
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