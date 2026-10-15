16 Ekim Düzce'de okullar tatil mi oldu, son dakika ders var mı? Düzce'de yarın okullar tatil mi?

Düzce'de son dakika okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Düzce Valiliği tarafından yapılan son açıklama hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla perşembe günü okulların tatil edildiği ifade edilmişti. Okullardaki tatil kararı resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) alınmıştı. Okullarda eğitime ara verilen günlerde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personellerde idari izinli sayıldı. İstanbul'da tekrar okulların cuma günü tatil olması kararının ardından gözler Düzce'ye çevrildi. Düzce'de bugünv e yarın Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, GÜmüşova, Kaynaşlı, Yığılca gibi ilçelerde yağış etkisini sürdürüyor. Peki 16 Ekim cuma Düzce'de okullar tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler...

16 EKİM DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle perşembe günü 6 ilçede eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmişti. Okulların tatil olduğu iller arasında Düzce'de yer alırken gözler cuma günü alınacak karara çevrilmişti.

Cuma günü olumsuz hava koşullarının sürmesi beklenirken Düzce Valiliği tarafından konuyla ilgili yeni değerlendirme yapılıyor. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı son açıklamada İstanbul'da cuma günü okulların tatil olduğu bilgisini paylaştı.

Düzce genelinde eğitim öğretime ara verilmese bile ilçe bazlı karar alınabileceği bekleniyor. Öğrenciler, Akçakova, Cumayeri, Çilimli, Gölkaya, Kaynaşlı, Gümüşova, Yığılca gibi ilçelerin valiliklerinden yapılan açıklamaları takip edebilirler.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLDU

Okullarda güvenlik kontrollerinin sürdüğünü belirten Vali Davut Gül, eğitim kurumlarının elektrik tesisatları ve diğer olası riskler açısından incelendiğini söylerken " "Yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi ve pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görebilecekleri duruma getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.