16 Ekim Sakarya okullar tatil mi, memurlar idari izinli mi, üniversiteler tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

Sakarya'da etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent için turuncu kodlu yağış uyarısı verildiği ve olumsuzluklara karşı tedbir alındığı bildirildi. Peki, 16 Ekim Sakarya'da okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı, memurlar idari izinli mi?

16 EKİM SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valiliğinin açıklamasına göre, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 16 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime ara verildi.

Kararın, şiddetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi ve ulaşımda aksamalara yol açması ihtimaline karşı alındığı belirtildi.

SAKARYA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde de 16 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime ara verildi. Üniversitelerdeki tatil kararının, rektörlükler tarafından alınan tedbirler kapsamında duyurulduğu bildirildi.

SAKARYA'DA MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ?

Valilik açıklamasına göre, okullarda eğitime ara verilen gün kapsamında belirli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Bu doğrultuda anaokuluna veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli olacak.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

SAKARYA'DA YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Sakarya Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda kent için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığını açıkladı. Kuvvetli yağışın ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara neden olabileceği değerlendirilirken vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

16 Ekim Sakarya'da okullar neden tatil edildi?

Sakarya'da beklenen kuvvetli yağış ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

16 Ekim Sakarya'da üniversiteler tatil mi?

Evet. Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

16 Ekim Sakarya'da tüm memurlar idari izinli mi?

Hayır. Valilik açıklamasında belirli gruplardaki kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Bazı hizmet birimlerinde çalışanların durumu ilgili birim amirlerince değerlendirilecek.