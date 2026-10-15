Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehirde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı hatırlatılarak yağışın kuvvetli görüleceği ve genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği ifade edilmişti. Okulların yanı sıra anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personeller idari izinli sayılırken gözler okullar için alınacak yeni karara çevrildi. Sakarya’da yağışlı havalar pazar gününe kadar etkili olacak. Yeni haftayla beraber sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki 16 Ekim Sakarya’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

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HABERİN ÖZETİ 16 Ekim Sakarya'da okullar tatil mi oldu? Yarın Sakarya'da okullar tatil mi? Sakarya Valiliği açıkladı Sakarya Valiliği tarafından yapılan turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı sonrası okullar için yeni kararlar alınması bekleniyor. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehirde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personeller idari izinli sayıldı. Sakarya'da okulların 15 Ekim'de 1 gün süreyle tatil olduğu daha önce bildirilmişti. Sakarya Valiliği, MGM ile yapılan değerlendirmenin ardından 16 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına karar verecek. 15 Ekim'de Sakarya ve İstanbul'un yanı sıra Düzce, Yalova, Kocaeli ve Zonguldak'ta okullar tatil oldu.

16 EKİM SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı ve il genelinde cuma günü beklenen yağışığın kuvvetli görüleceğinden, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklaır önlemek amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya’da okulların tatil olmaması durumunda 16 Ekim cuma günü İlkokul, ortaokul, liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

6 İLDE BUGÜN OKULLAR TATİL OLDU

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde olumsuz hava koşulları yaşanırken şiddetli yağış sebebiyle sel ve su baskınları yaşandı. Metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında aksamalar yaşanırken 6 ilde okulların tatil olması kararı açıklandı. 15 Ekim günü Sakarya ve İstanbul’un yanı sıra Düzce, Yalova, Kocaeli ve Zonguldak'ta okullar tatil oldu.