16 Ekim Yalova okullar tatil mi oldu? Yalova’da yarın okullar tatil mi, ders var mı?

Yalova’da bugün Merkez bölgesi başta olmak üzere Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal gibi ilçelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. İstanbul’da tatilin 2 güne uzatılmasının ardından gözler Yalova Valiliğine çevrildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olması kararını o ilin veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından karar veriliyor. Yurt genelinde şiddetli yağışların 2 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yalova’da eğitim alan öğrenciler, aileleri ve öğretmenler ise okullarla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Yalova’da yarın okullar tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili son dakika detayları…

16 EKİM YALOVA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Yalova’da 15 Ekim perşembe günü olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların 1 gün süreyle tatil edilmişti. 16 Ekim cuma günü tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Aksi bir açıklama gelmediği takdirde Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal ve merkezdeki İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yarın devam edecek.

YALOVA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova Valiliğinden okulların cuma günü tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru yapılmadı. 15 Ekim tarihini kapsayan açıklamada il genelinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini ifade edilmişti. Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

İSTANBUL’DA TATİL SÜRESİ UZATILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli yağışların ardından kent genelindeki okulların güvenlik kontrollerinden geçirildiğini belirterek 16 Ekim Cuma günü de eğitime ara verileceğini açıkladı. Vali Gül açıklamasında “ Gül, "Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi" ifadelerini kullandı.