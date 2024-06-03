2024 ALES başvuruları başladı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:45
ÖSYM Başkanlığı, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuruların başladığını duyurdu.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
ALES BAŞVURULARI 3-12 HAZİRAN ARASI
Sınava başvurular, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/2 Kılavuzu’nda yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı