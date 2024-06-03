2024 ALES başvuruları başladı

03 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:45

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURULARI 3-12 HAZİRAN ARASI

Sınava başvurular, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/2 Kılavuzu’nda yer alıyor.