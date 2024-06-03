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2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Haziran 2024 17:03 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:19
2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

2024 TUS 1. dönem tercih sonuçları, sınavdan aldıkları puana göre tercih işleminde bulunan birçok aday tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

TUS/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20-28 Mayıs'ta tercihleri alınan 2024-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

TUS/1 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Anadolu Ajansı
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