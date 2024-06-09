2024-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

09 Haziran 2024 18:56 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 19:02

ÖSYM Başkanı Ersoy ve Bakan Tunç duyurdu: Sınav sürecinde yapılan dezenformasyonla ilgili hukuki süreç başlatıldı!

ÖSYM Başkanı Ersoy ve Bakan Tunç duyurdu: Sınav sürecinde yapılan dezenformasyonla ilgili hukuki süreç başlatıldı!

2024-YKS’de AYT, TYT ve YDT oturumları sona erdi. 8-9 Haziran’da tamamlanan sınavların ardından gözler YKS soruları ve cevaplarına çevrildi. 3 milyondan fazla adayın başvurusuyla düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak. Puan hesaplaması yapmaya erkenden başlayan adaylar YKS cevap anahtarına odaklandı.

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerden karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar “ YKS soruları ve cevapları açıklandı mı” sorusuna yanıt arıyor. YKS soru kitapçıkları osym.gov.tr adresinden paylaşıldı.

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

(2024-YKS) oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Adaylar herhangi bir şifre veya T.C. kimlik numarası olmadan sorulara erişim sağlayabilecek. YKS cevap anahtarı ekranında adaylar AYT, TYT ve YDT sorularını ayrı ayrı görüntüleyebilecek.