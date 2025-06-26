2025 KPSS lisans başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu. Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınacak.

ÖSYM 2025 KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURULAR BAŞLADI

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre;

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

2025-KPSS A Grubu Sınavı’na başvurular (Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına) 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını 26 Haziran 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda yer almakta olup adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.