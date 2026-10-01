2026-2027 KYK burs başvuruları için kritik tarih! GSB burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs başvuru nasıl yapılır? KYK burs başvuru ekranı...

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte üniversite döneminde maddi destek almak isteyen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Burs başvurusu yapmak isteyen adayalar KYK tarafından yapılacak duyuruya odaklanmış durumda. Başvuru takvimi yakından takip eden adaylar GSB tarafında yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman yapılacak? KYK burs başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen, öğrenim dönemlerinde maddi destek almak isteyen öğrencilerin yararlandığı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi henüz netleşmedi. 2025-2026 Eğitim-öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim-17 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yılda başvuruların ekim ayı gibi yapılması öngörülüyor.

KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi işlemleri e-Devlet üzerinden tek başvuru ile yapılıyor. Öğrenciler, formda istenen eğitim, aile ve ekonomik durum bilgilerini doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun bulunan öğrencilere karşılıksız burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

E DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları eğitim seviyesine göre şu şekildedir:

Ön Lisans ve Lisans: 4.000 TL

Yüksek Lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL