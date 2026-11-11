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Eğitim
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:34

2026-2027 MEB Açık Öğreti Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? 1. dönem AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖL sınav tarihleri

2026-2027 MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimini duyurdu. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte AÖL sınav tarihleri...

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Editor
 İrem Yarbasan
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2026-2027 MEB Açık Öğreti Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? 1. dönem AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖL sınav tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:34

, yayınladığı ile sınavlarının tarihlerini duyurdu. 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı da takvimde yer aldı. Peki Açık öğretim Lisesi sınavları ne zaman? Açık lise erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak?


AÖL YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvimde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavı 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavlar iki oturumda yapılacak. İlk oturum  20 Aralık 2026 Pazar günü saat 10.00'da, ikinci oturum ise aynı gün saat 14.00'te yapılacak.

2026-2027 MEB Açık Öğreti Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? 1. dönem AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖL sınav tarihleri

AÖL E-SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına sistemiyle katılacak öğrenciler, 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında randevu alarak 28 Kasım 2026 Cumartesi günü düzenlenecek e-Sınava katılabilirler.

2026-2027 MEB Açık Öğreti Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman? 1. dönem AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖL sınav tarihleri

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına okullarda girecek öğrencilerin üzerinde fotoğrafları bulunan giriş belgesini de yanında bulundurması gerekiyor. Sınav giriş belgeleri MEB takviminde yer alan bilgilere göre 15 Aralık 2026 Salı günü öğrencilerin erişimine açılacak. 
Adaylar fotoğraflı sınava giriş evraklarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx  adresinden öğrenci şifreleriyle sisteme giriş sağlayarak yazdırabilecekler. 
e-Sınava katılacak öğrencilerin belgeleri 25 Kasım 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

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