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Eğitim
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:55

2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

MEB AGS 2026 atamaları ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişken hangi branştan kaç atama yapılacağı da merak ediliyor. 20 bin atama yapılacağı iddiası devam ederken MEB Bakanı Yusuf Tekin 2026 AGS kapsamında alınacak öğretmen sayısının yıl sonuna doğru netleşmesini beklediklerini açıkladı. Adayların ise bu yıl rehber öğretmenlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, Türkçe ve din kültürü gibi branşlarda kontenjan beklentisi öne çıkıyor. Peki, 2026 AGS öğretmen ataması kaç kişi olacak, branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:55

2026 sonuçlarının belli olmasının ardından adaylar bu yıl kaç atama yapılacağını ve açılacak kontenjanları merak ediyor. tarafından açıklanması beklenen kontenjanlarda branş dağılımları da araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 10 bin yapılan akademiye bu yıl 20 bin atama yapılacağı iddiası ise gündemdeki yerini koruyor. Peki AGS 2026 öğretmen ataması 20 bin mi olacak, kontenjan belli oldu mu? AGS branş dağılımı açıklandı mı?  İşte, AGS öğretmen ataması kontenjanlarında son durum…

2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

2026 AGS ATAMASI KAÇ KİŞİ OLACAK? 

AGS 2026 atama sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğretmen kontenjanlarının Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi beklenirken MEB Bakanı Bütçe kanunu netleşince Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak öğretmen sayısı netleşecek” ifadelerini kullandı. Öte yandan bu yıl, geçen döneme kıyasla daha yüksek sayıda adayın alınabileceği yönündeki beklentilerde gündemde. 

2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI? 

AGS 2026 için henüz resmi bir sayı açıklanmadı ancak 2026 AGS kapsamında 20 bin öğretmen alımı yapılacağına ilişkin beklentiler bulunuyor. MEB’in yapacağı değerlendirmelerin ardından toplam kontenjanın ve akademiye kabul edilecek öğretmen adayı sayısının netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle adayların 20 bin öğretmen ataması yapılacağı yönündeki iddiaları resmi kontenjan açıklaması olarak değerlendirmemesi gerekiyor. 

2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

 

AGS BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU? 

2026 AGS branş ve kontenjan dağılımı da henüz netleşmiş değil. Branş kontenjanlarında öğretmen ihtiyacı, mevcut öğretmen sayısı ve eğitim kurumlarının personel gereksinimleri gibi unsurların belirleyici olması bekleniyor. Bu nedenle geçtiğimiz yılın dağılımı, 2026 için yalnızca fikir vermesi açısından değerlendirilebilir.

2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?


EN ÇOK ÖĞRETMEN ALIMI HANGİ BRANŞLARDAN YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Akademisi kapsamında en yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrılmıştı. Sınıf öğretmenliğini özel eğitim öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği takip etmişti.

2025’te en yüksek kontenjan verilen alanlar arasında sınıf öğretmenliği 2 bin 816, özel eğitim öğretmenliği 1.798, İngilizce öğretmenliği 801, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 762 ve okul öncesi öğretmenliği 653 kontenjanla yer aldı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında ise 603 kontenjan ayrılmıştı.

Bu tablo nedeniyle 2026 yılında da özellikle sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, okul öncesi, din kültürü ve rehberlik alanlarının adaylar tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ KAÇ KİŞİ ALACAK?

Okul öncesi öğretmenliği, önceki dönemde yüksek kontenjan ayrılan alanlardan biri oldu. 2025 yılında bu branş için 653 kontenjan verilmişti.

2026 AGS’de okul öncesi öğretmenliği için kaç kişilik kontenjan ayrılacağı ise henüz belli değil. Branşın mevcut öğretmen ihtiyacına ilişkin değerlendirmelerin ardından rakamın MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

REHBERLİK ÖĞRETMENLİĞİ KAÇ KİŞİ ALACAK?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) alanı da öğretmen adaylarının kontenjanını merak ettiği branşlar arasında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl rehberlik alanına 603 kontenjan ayrılmıştı.

2026 yılında PDR için kaç öğretmen adayı alınacağı henüz açıklanmadı. Toplam akademi kontenjanının belirlenmesinin ardından branş dağılımıyla birlikte rehberlik kontenjanının da netleşmesi bekleniyor.

2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAÇ KİŞİ ALACAK?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği de önceki yıl en fazla kontenjan verilen alanlar arasında yer aldı. 2025 yılında bu branşa 762 kontenjan ayrılmıştı.

2026 AGS kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için ayrılacak kontenjan henüz açıklanmadı. MEB’in yeni branş dağılımını duyurmasıyla birlikte bu alandaki sayı da kesinleşecek.

2027 MEB-AGS TARİHİ BELLİ OLDU MU?

’nin 2027 sınav takvimi henüz açıklanmadığı için MEB-AGS’nin kesin tarihi de belli değil. Sınavın tarihi, başvuru süreci ve diğer ayrıntılar ÖSYM’nin yayımlayacağı takvimle birlikte kesinlik kazanacak.

Adayların sınav tarihi konusunda sosyal medya ve farklı internet sitelerinde yer alan kesin ifadeler yerine ÖSYM’nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

2026 AGS öğretmen ataması 20 bin mi olacak? MEB AGS branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?

2027 AGS TAHMİNİ TARİH NE?

2027 AGS için henüz resmi bir tarih bulunmuyor. Ancak önceki sınav takvimleri dikkate alındığında AGS’nin 2027 yılında temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Bu nedenle 2027 MEB-AGS’nin temmuz ayının ortası veya sonlarına doğru gerçekleştirilmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Ancak bu tarih yalnızca geçmiş takvimlere göre yapılan bir tahmin niteliğinde. ÖSYM tarafından açıklanacak resmi takvim, sınavın kesin tarihini ortaya koyacak.
 

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#ÖSYM
#Yusuf Tekin
#Öğretmen Ataması
#milli eğitim bakanlığı
#Ags
#Eğitim
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