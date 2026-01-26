Menü Kapat
2026 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu mu tercihler ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS yerleştirme takvimini duyurdu. KPSS yerleştirme tercihleri, önceki yıllarda olduğu gibi ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi ortamda yapılacak. Bu yerleştirmelerde, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon ihtiyaçları doğrultusunda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için alımlar gerçekleştirilecek. Adayların, tercih sürecinde yayımlanacak KPSS tercih kılavuzlarını özenle incelemeleri gerektiği hatırlatılıyor.

2026 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu mu tercihler ne zaman yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 01:04

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Takvim kapsamında, yıl içerisinde iki ayrı merkezi yerleştirme yapılacak.

2026 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu mu tercihler ne zaman yapılacak?

KPSS 2026 1 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, KPSS-2026 1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak birinci yerleştirme tercihleri 9–16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

Bu yerleştirme döneminde adaylar, merkezi atama yoluyla ilan edilen kadro ve pozisyonlar için tercih yapabilecek.

2026 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu mu tercihler ne zaman yapılacak?

KPSS 2026 2 TERCİHLERİ HANGİ AYDA?

Yılın ikinci merkezi yerleştirmesi olan KPSS-2026 2 tercihleri ise 17–24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu dönemde de kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonları için tercih toplanacak.

#Eğitim
