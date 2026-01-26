2026 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu mu tercihler ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Takvim kapsamında, yıl içerisinde iki ayrı merkezi yerleştirme yapılacak.

KPSS 2026 1 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, KPSS-2026 1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak birinci yerleştirme tercihleri 9–16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

Bu yerleştirme döneminde adaylar, merkezi atama yoluyla ilan edilen kadro ve pozisyonlar için tercih yapabilecek.

KPSS 2026 2 TERCİHLERİ HANGİ AYDA?

Yılın ikinci merkezi yerleştirmesi olan KPSS-2026 2 tercihleri ise 17–24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu dönemde de kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonları için tercih toplanacak.