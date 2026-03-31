Editor
 | Erdem Avsar

2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih ekranı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ya da astsubay olma hedefi kuran on binlerce aday için tercih süreci sürerken, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 yılı tercih takvimine ilişkin “Tercihler ne zaman sona eriyor?” sorusu yanıtını buldu. Tercih işlemlerini hâlâ tamamlamamış binlerce genç aday, son başvuru tarihini merak ediyor. Peki, 2026 MSÜ tercihleri hangi tarihte bitecek?

2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih ekranı
Geleceğin komutan adaylarının yoğun heyecanla takip ettiği 2026 MSÜ tercih dönemi tüm temposuyla devam ederken, adayların tercih sistemi üzerinden gerçekleştirecekleri işlemler için tanınan sürede sona yaklaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen bu süreçte, adayların Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Kara, Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik Astsubay Meslek Yüksekokulları arasındaki tercihlerini sisteme doğru ve eksiksiz biçimde kaydetmeleri önem arz ediyor.

MSÜ TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

Harp okulları ve meslek yüksekokullarına yerleşmeyi amaçlayan adaylar için tercih süreci 26 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Bu tarihe kadar çevrim içi sistem üzerinden tercih işlemlerini tamamlamayan adaylar, yerleştirme aşamasına dâhil edilmeyecek. Önceki yılların takvimi dikkate alındığında, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının haziran ayının sonuna doğru ilan edilmesi öngörülüyor. Konuya ilişkin yeni bir duyuru yapılması halinde haber metni güncellenecektir.

MSÜ TERCİH NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca düzenlenecek 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) katılım sağlayan adayların, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapmaları gerekiyor. Belirlenen süre zarfında internet sitesi aracılığıyla tercih bildiriminde bulunmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak. Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim görmek amacıyla sınava başvuran adaylar, 1 Mart tarihinde sınav merkezlerinde soruları yanıtladı. Puanlarını bekleyen aday öğrenciler için bir sonraki aşama sonuçların açıklanması ve tercih süreci olacak. Bu yılın verileri henüz kesinleşmemiş olsa da adaylar, geçen yılın taban puanlarını esas alarak tahmini tercih listelerini oluşturuyor.

