2026 YKS başvuru son gün ne zaman sınav ücreti kaç lira? ÖSYM üniversite sınavı başvuru takvimi

YKS başvuruları sürüyor. 2026 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS için zaman daralıyor. ÖSYM üzerinden yapılan başvurular devam ediyor. Bu yıl üniversite sınavına girecek adaylar başvuru işlemlerini tamamlıyor. Peki; 2026 YKS başvuru son tarih ne zaman sınav ücreti kaç TL?

2026 YKS başvuru son gün ne zaman sınav ücreti kaç lira? ÖSYM üniversite sınavı başvuru takvimi
2026 ÖSYM YKS başvuru süreci devam ediyor.

ÖSYM AİS üzerinden alınan başvuru döneminin başlamasıyla birlikte başvuruların bitiş günü ve sınav ücreti de henüz kaydını tamamlamamış adaylar tarafından araştırılıyor.

TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15’te, AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15’te ve YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45’te yapılacak.

2026 YKS başvuru son gün ne zaman sınav ücreti kaç lira? ÖSYM üniversite sınavı başvuru takvimi

YKS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak YKS başvurularını tamamlayabilecek.

2026 YKS başvuru son gün ne zaman sınav ücreti kaç lira? ÖSYM üniversite sınavı başvuru takvimi

2026 YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

YKS başvuruları 6 Şubat itibarıyla başladı.

Sınav için son başvuru günü 2 Mart.

Başvuru ücreti ödeme için ise son tarih 3 Mart olarak açıklandı.

2026 YKS başvuru son gün ne zaman sınav ücreti kaç lira? ÖSYM üniversite sınavı başvuru takvimi

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti her bir oturum için 700 TL olarak tespit edildi.

Geç başvuru ödemelerinde sınav ücreti yüzde 50 zamlı olarak yatırılıyor.

