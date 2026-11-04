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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 12:56

2027 AGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? ÖSYM 2027 sınav takvimi

Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların beklediği 2027 AGS sınav takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimle birlikte Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) uygulanacağı günler netleşti. Sınava katılacak adaylar başvurularını 19-29 Mart 2027 tarihleri arasında yapabilecek. Peki, 2027 AGS ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

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Editor
 Beyza Çolak
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2027 AGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? ÖSYM 2027 sınav takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 12:56

2027 sınav takvimi, öğretmen adaylarının gündemine geldi. tarafından açıklanan takvimle birlikte Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi () oturumlarının yapılacağı tarihler netleşti. Peki, 2027 AGS ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2027 AGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? ÖSYM 2027 sınav takvimi

2027 AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin 2027 sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS), 8 Mayıs 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğretmen adaylarının alan bilgilerini ölçen ÖABT oturumu ise 9 Mayıs 2027 tarihinde uygulanacak.

Böylece AGS ve ÖABT sınavları iki ayrı günde tamamlanacak. Adayların sınav hazırlıklarını açıklanan tarihlere göre planlaması gerekecek.

2027 AGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? ÖSYM 2027 sınav takvimi

AGS 2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 -AGS ve ÖABT başvuruları 19 Mart 2027 tarihinde başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 29 Mart 2027 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi ise 6 Nisan 2027 olarak açıklandı. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi () üzerinden gerçekleştirilecek.

2027 AGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? ÖSYM 2027 sınav takvimi

2027 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adaylarının merak ettiği bir diğer tarih de sınav sonuçlarının ilan edileceği gün oldu. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçları 11 Haziran 2027 tarihinde açıklanacak.

2027 AGS SINAV TAKVİMİ: SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından açıklanan 2027 sınav takvimine göre AGS ve ÖABT için belirlenen tarihler şöyle:

Başvuru tarihleri    19-29 Mart 
Geç başvuru günü  6 Nisan 2027
MEB-AGS sınavı  8 Mayıs 2027
ÖABT sınavı   9 Mayıs 2027
Sonuçların açıklanması   11 Haziran 2027

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#ÖSYM
#MEB
#öabt
#ais
#Ags
#Eğitim
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