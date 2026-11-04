2027 AGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? ÖSYM 2027 sınav takvimi

2027 AGS sınav takvimi, öğretmen adaylarının gündemine geldi. ÖSYM tarafından açıklanan takvimle birlikte Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının yapılacağı tarihler netleşti. Peki, 2027 AGS ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2027 AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin 2027 sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS), 8 Mayıs 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğretmen adaylarının alan bilgilerini ölçen ÖABT oturumu ise 9 Mayıs 2027 tarihinde uygulanacak.

Böylece AGS ve ÖABT sınavları iki ayrı günde tamamlanacak. Adayların sınav hazırlıklarını açıklanan tarihlere göre planlaması gerekecek.

AGS 2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 MEB-AGS ve ÖABT başvuruları 19 Mart 2027 tarihinde başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 29 Mart 2027 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi ise 6 Nisan 2027 olarak açıklandı. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

2027 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adaylarının merak ettiği bir diğer tarih de sınav sonuçlarının ilan edileceği gün oldu. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçları 11 Haziran 2027 tarihinde açıklanacak.

2027 AGS SINAV TAKVİMİ: SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından açıklanan 2027 sınav takvimine göre AGS ve ÖABT için belirlenen tarihler şöyle:

Başvuru tarihleri 19-29 Mart

Geç başvuru günü 6 Nisan 2027

MEB-AGS sınavı 8 Mayıs 2027

ÖABT sınavı 9 Mayıs 2027

Sonuçların açıklanması 11 Haziran 2027