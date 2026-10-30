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Eğitim
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 14:36

2027 LGS tarihi belli oldu! LGS 2027 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2027 LGS sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı sınav uygulama takvimiyle belli oldu. Ortaokuldan liseye geçiş yapacak 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı merkezi sınavın tarihi netleşirken eğitim öğretim yılının bitiş günü de açıklandı. Peki LGS 2027 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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2027 LGS tarihi belli oldu! LGS 2027 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 14:36

(MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’ni yayımladı. Takvimde, 2026-2027 eğitim öğretim yılında (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihi de yer aldı.  2027 LGS ne zaman yapılacak?

2027 LGS tarihi belli oldu! LGS 2027 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2027 LGS NE ZAMAN YAPILACAK? 

MEB’in açıkladığı takvime göre, 2027 LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek.

Merkezi sınavda yer alacak sorular, öğrencilerin eğitim öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2027 LGS tarihi belli oldu! LGS 2027 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK? 

MEB’in takviminde eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih de açıklandı. Buna göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

2027 LGS tarihi belli oldu! LGS 2027 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2027 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? 

2027 LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanma tarihi henüz açıklanmadı. Sınava girecek öğrenciler, MEB tarafından yapılacak duyuruları takip ederek sınav giriş belgeleri ve sınav uygulamasına ilişkin ayrıntılara ulaşabilecek.

2027 LGS tarihi belli oldu! LGS 2027 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#liselere geçiş sistemi
#Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
#2027 Lgs
#8. Sınıf Öğrencileri
#Eğitim
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