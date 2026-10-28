2027 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu?

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İstanbul
MSÜ sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihlerine göre çalışma programı hazırlayacağından tarihleri merakla bekliyordu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav tarihleri netlik kazandı. MSÜ sınavı başvuru işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav başvurularında sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri içeren sınav merkezi tercihlerini yapacak. MSÜ sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, sınavlara giriş yapamayacak. MSÜ sınav ücreti anlaşmalı bankalar aracılığıyla veya ÖSYM’nin e-Ödemeler bölümünden yatırılabilecek. Peki 2027 MSÜ başvuruları ne zaman? İşte, ÖSYM sınav takviminin detayları…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2027 yılında düzenlenecek KPSS, DGS, ALES, YKS ve MSÜ sınav tarihlerini duyurdu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
2027 MSÜ sınavı başvuruları 13 Ocak 2027 ile 10 Şubat 2027 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, belirtilen başvuru tarihleri aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayacak ve sınav ücretini e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalardan yatıracaklardır.
Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise geç başvuru işlemlerini 16 Şubat 2027 tarihinde yapabilecek.
2027-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
Başvuru Tarihleri: 4 Şubat – 2 Mart 2027
TYT (1. Oturum): 19 Haziran 2027
AYT ve YDT (2. ve 3. Oturum): 20 Haziran 2027
2027-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür / Alan Bilgisi)
Başvuru Tarihleri: 8 – 28 Temmuz 2027
GY-GK / Eğitim Bilimleri Oturumu: 12 Eylül 2027
Alan Bilgisi 1. Oturum: 18 Eylül 2027
Alan Bilgisi 2. Oturum: 19 Eylül 2027
MEB-AGS ve ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)
MEB-AGS: 8 Mayıs 2027
ÖABT: 9 Mayıs 2027
2027-DGS (Dikey Geçiş Sınavı)
Başvuru Tarihleri: 26 Mayıs – 3 Haziran 2027
Sınav Tarihi: 18 Temmuz 2027