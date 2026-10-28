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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:22

2027 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2027 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimlerini 2 yıllık astsubay meslek yüksekokulu veya 4 yıllık harp okullarında almak isteyen binlerce aday sınav hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından 2027 yılında uygulanacak sınav tarihleri duyuruldu. YKS, KPSS, DGS, ALES gibi sınavların yanı sıra MSÜ sınav ve başvuru tarihleri de sınav takviminde yer aldı. MSÜ sınavı başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki 2027 MSÜ sınavı ne zaman? İşte, MSÜ sınav ve başvuru tarihleri…

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Editor
 Fuat İğci
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2027 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:22


sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihlerine göre çalışma programı hazırlayacağından tarihleri merakla bekliyordu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav tarihleri netlik kazandı. MSÜ sınavı başvuru işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav başvurularında sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri içeren sınav merkezi tercihlerini yapacak. MSÜ sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, sınavlara giriş yapamayacak. MSÜ sınav ücreti anlaşmalı bankalar aracılığıyla veya ’nin e-Ödemeler bölümünden yatırılabilecek. Peki 2027 MSÜ başvuruları ne zaman? İşte, ÖSYM sınav takviminin detayları…

MSÜ SINAVI 2027 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2027 yılında düzenlenecek , , ALES, ve MSÜ sınav tarihlerini duyurdu.  Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

2027 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu?

2027 MSÜ sınavı başvuruları 13 Ocak 2027 ile 10 Şubat 2027 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, belirtilen başvuru tarihleri aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayacak ve sınav ücretini e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalardan yatıracaklardır.

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise geç başvuru işlemlerini 16 Şubat 2027 tarihinde yapabilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

2027-YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

Başvuru Tarihleri: 4 Şubat – 2 Mart 2027

TYT (1. Oturum): 19 Haziran 2027

AYT ve YDT (2. ve 3. Oturum): 20 Haziran 2027

2027 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu?

2027-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür / Alan Bilgisi)

Başvuru Tarihleri: 8 – 28 Temmuz 2027

GY-GK / Eğitim Bilimleri Oturumu: 12 Eylül 2027

Alan Bilgisi 1. Oturum: 18 Eylül 2027

Alan Bilgisi 2. Oturum: 19 Eylül 2027

2027 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu?

MEB-AGS ve ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)

MEB-AGS: 8 Mayıs 2027

ÖABT: 9 Mayıs 2027

2027 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu?

2027-DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

Başvuru Tarihleri: 26 Mayıs – 3 Haziran 2027

Sınav Tarihi: 18 Temmuz 2027

2027 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru takvimi belli oldu mu?
ETİKETLER
#YKS
#ÖSYM
#KPSS
#DGS
#msü
#Eğitim
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