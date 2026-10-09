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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:20

2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?

2027 yılı ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yayımlanan sınav takvimi 2027 yılında sınava girecek adayların gündeminde. Her yıl milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşen akademik, askeri ve kamu personeli seçme sınavlarının 2027 yılı takviminin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 2026 sınav takviminin sonuna yaklaşırken, 2027 yılında KPSS, YKS, ALES gibi ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihleri ne zaman belli olacak? İşte 2027 ÖSYM sınav takvimine ilişkin merak edilenler...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:20

Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi () 2027 sınav takviminin ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde. Her yıl akademik, askeri ve kamu personeli seçme sınavlarını düzenleyen ÖSYM'nin 2027 sınav takvimini ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Devlet kadrolarına çalışmak isteyen, üniversiteye hazırlanan adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.  Peki, ÖSYM sınav takvimi 2027 yayınlandı mı? , , 2027 ne zaman yapılacak?

2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?

2027 ÖSYM TAKVİMİ YAYIMLANDI MI? 

ÖSYM 2027 sınav takvimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçmiş dönemlerde yayımlanan takvimlere bakıldığında ÖSYM bir sonraki yılın sınav ve başvuru tarihlerini içeren ana takvimin genellikle kasım ayının son haftası ile aralık ayının ilk haftası arasında kamuoyuyla paylaşıldığı biliniyor.

2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?

2027 KPSS, YKS VE ALES NE ZAMAN YAPILACAK? 

YKS, geçmiş yıllarda genellikle haziran ayının ikinci veya üçüncü hafta sonunda yapıldı. Bu doğrultuda 2027 YKS’nin 12-13 Haziran veya 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenmesi olası görülüyor. Sınavın ilk oturumu TYT’nin cumartesi, AYT ve YDT oturumlarının ise pazar günü yapılması bekleniyor. Ancak 2027 YKS’nin kesin tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

2026 ÖSYM TAKVİMİ 

 

2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?
2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?
2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?
2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?
2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?
2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?
2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?
2027 ÖSYM sınav takvimi! ÖSYM 2027 sınav tarihleri belli oldu mu, KPSS, YKS, ALES 2027 ne zamana yapılacak?



 

 

ETİKETLER
#YKS
#ÖSYM
#KPSS
#msü
#2027 Sınav Takvimi
#Eğitim
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