Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

23-24 Nisan okullar tatil mi? Perşembe ve cuma günü anaokulları, kreşler ve üniversiteler tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen okul saldırıları sonrasında okullarda uzun süredir hazırlığı yapılan geniş çaplı 23 Nisan gösterileri ertelendi. Şenlik havasında geçmesi planlanan programlar değiştirilerek daha sadece bir anma töreni formatında uygulanacak. Ülkemizde milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanırken resmi tatillerde eğitim faaliyetlerine ara veriliyor. Özellikle İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise bu hafta perşembe ve cuma günü okulların durumuna odaklandı. Okullarda gerçekleşen saldırıların ardından konser ve sahne etkinlikleri iptal edildi. Peki 23-24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan üniversiteler, anaokulları ve kreşler tatil mi? İşte, MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklama…

Ülkemizde 1 Ocak Yılbaşı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler olarak kutlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini öneme sahip günlerde benzer şekilde tatil oluyor. Resmi tatil günlerinde belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, eczaneler, sağlık ocakları, kreşler, üniversiteler, okullar, kaymakamlıklar kapalı oluyor. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda resmi tatilin cuma gününe uzatıldığı iddia edildi. Peki 23-24 Nisan okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte, detaylar…

23-24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan perşembe günü okullar, üniversiteler, anaokulları, kreşler, üniversiteler tatil olacak.

Sosyal medyada ve bazı platformlarda ortaya atılan 24 Nisan cuma günü okulların tatil olması iddiası gerçeği yansıtmıyor. Cuma günü İlkokul, ortaokul ve liseler açık olurken eğitim faaliyetleri sürecek.

Benzer şekilde cuma günü üniversiteler, anaokulları, kreşler ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezleri, sürücü kursları eğitimleri verilecek.

23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ KAPALI OLACAK YERLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil sebebiyle özel ve kamu bankaları tam gün kapalı olacak. Bankaların çalışma durumuna göre hareket eden Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Kamu kurumlarından olan belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar bugün kapalı olurken benzer şekilde eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri 7/24 açık olduğundan vatandaşlara hizmet vermeye resmi tatilde de devam edecek. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışırken vatandaşlar yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

Eğitim kurumlarından olan İlkokul, ortaokul, liseler, anaokulları, kreşler, sürücü kursları ve rehabilitasyon merkezleri de hizmet vermeyecek.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife

27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı

28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife

29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı

