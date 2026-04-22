Ülkemizde 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini öneme sahip günlerde benzer şekilde tatil oluyor. Resmi tatil günlerinde belediyeler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, eczaneler, sağlık ocakları, kreşler, üniversiteler, okullar, kaymakamlıklar kapalı oluyor. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda resmi tatilin cuma gününe uzatıldığı iddia edildi. Peki 23-24 Nisan okullar ve üniversiteler tatil mi? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ 23-24 Nisan okullar tatil mi? Perşembe ve cuma günü anaokulları, kreşler ve üniversiteler tatil mi? Bu haber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle okulların ve üniversitelerin durumunu ve hangi kurumların kapalı olacağını açıklamaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu nedenle perşembe günü okullar, üniversiteler, anaokulları ve kreşler tatil olacaktır. 24 Nisan Cuma günü ise ilkokul, ortaokul ve liseler açık olacak, eğitim faaliyetleri devam edecektir. Cuma günü üniversiteler, anaokulları, kreşler ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezleri, sürücü kursları da eğitim verecektir. 23 Nisan Perşembe günü özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler (acil servisler hariç) kapalı olacaktır. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden görüntülenebilecektir.

23-24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan perşembe günü okullar, üniversiteler, anaokulları, kreşler, üniversiteler tatil olacak.

Sosyal medyada ve bazı platformlarda ortaya atılan 24 Nisan cuma günü okulların tatil olması iddiası gerçeği yansıtmıyor. Cuma günü İlkokul, ortaokul ve liseler açık olurken eğitim faaliyetleri sürecek.

Benzer şekilde cuma günü üniversiteler, anaokulları, kreşler ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezleri, sürücü kursları eğitimleri verilecek.

23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ KAPALI OLACAK YERLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil sebebiyle özel ve kamu bankaları tam gün kapalı olacak. Bankaların çalışma durumuna göre hareket eden Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Kamu kurumlarından olan belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar bugün kapalı olurken benzer şekilde eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri 7/24 açık olduğundan vatandaşlara hizmet vermeye resmi tatilde de devam edecek. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışırken vatandaşlar yaşadıkları bölgedeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

Eğitim kurumlarından olan İlkokul, ortaokul, liseler, anaokulları, kreşler, sürücü kursları ve rehabilitasyon merkezleri de hizmet vermeyecek.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife

27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı

28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife

29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı