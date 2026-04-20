Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan sonrası Cuma günü okullarda tatil durumu!

24 Nisan Cuma okullar tatil mi 2026 yılı için öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. 23 Nisan 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil uygulanacak. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar, noterler ve eğitim kurumları kapalı olacak, resmi işlemler gerçekleştirilmeyecek. Bayramın ardından gelen 24 Nisan Cuma günüyle ilgili ise vatandaşların ve öğrencilerin gündeminde yoğun bir merak söz konusu. Özellikle eğitim öğretim faaliyetlerinin nasıl devam edeceği, okullarda ders yapılıp yapılmayacağı ve kamu kurumlarının çalışma düzeni en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 24 Nisan okullar tatil mi 2026? İşte 24 Nisan Cuma günü için okulların tatil durumu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 21:54

kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak. Bayramın hemen ertesi günü olan 24 Nisan için ise çalışma düzenine ilişkin detaylar netleşti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye genelinde resmi tatil iken, bayramın ertesi günü olan 24 Nisan'da çalışma düzeni normal şekilde devam edecek.
24 Nisan tatil mi? 23 Nisan 2026 Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatildir.
24 Nisan okullar tatil mi? Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar kapalı olacak.
24 Nisan 2026 okullar tatil mi? 24 Nisan 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda dersler planlandığı şekilde devam edecektir.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan 2026 Perşembe günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Türkiye genelinde kamu kurumları, bankalar, noterler ve dahil olmak üzere birçok kuruluş kapalı olacak, resmi dairelerde herhangi bir işlem yapılmayacak ve eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek.

Resmi tatil kapsamında kamu çalışanları idari olarak izinli sayılacak, öğrenciler ve öğretmenler de eğitim faaliyetlerine ara verecek. Bu tarihte yalnızca zorunlu hizmetlerin yürütüldüğü birimler açık olacak, diğer tüm kamu hizmetleri bir günlüğüne duracak.

24 NİSAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Nisan 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre bu tarih tatil günleri arasında bulunmuyor ve bugüne kadar herhangi bir idari izin ya da ek tatil kararı açıklanmış değil.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda dersler planlandığı şekilde devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler 24 Nisan Cuma günü eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek, kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri de normal mesai düzenine göre çalışacak.

ETİKETLER
#okullar
#resmi tatil
#23 Nisan
#Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
#24 Nisan
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.