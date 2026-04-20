24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan sonrası Cuma günü okullarda tatil durumu!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak. Bayramın hemen ertesi günü olan 24 Nisan için ise çalışma düzenine ilişkin detaylar netleşti.

Özetle

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan 2026 Perşembe günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Türkiye genelinde kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar dahil olmak üzere birçok kuruluş kapalı olacak, resmi dairelerde herhangi bir işlem yapılmayacak ve eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek.

Resmi tatil kapsamında kamu çalışanları idari olarak izinli sayılacak, öğrenciler ve öğretmenler de eğitim faaliyetlerine ara verecek. Bu tarihte yalnızca zorunlu hizmetlerin yürütüldüğü birimler açık olacak, diğer tüm kamu hizmetleri bir günlüğüne duracak.

24 NİSAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Nisan 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre bu tarih tatil günleri arasında bulunmuyor ve bugüne kadar herhangi bir idari izin ya da ek tatil kararı açıklanmış değil.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda dersler planlandığı şekilde devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler 24 Nisan Cuma günü eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek, kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri de normal mesai düzenine göre çalışacak.