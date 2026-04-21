SON DAKİKA!
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

24 Nisan okullar tatil mi, tatil uzatıldı mı? 24 Nisan cuma İlkokul, ortaokul ve liselerde ders var mı, yok mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk gelirken gözler okulların durumuna çevrildi. Ülkemizde dini ve resmi bayramlar, resmi tatil olarak kutlandığından İlkokul, ortaokul ve liseler perşembe günü kapalı olacak. Benzer şekilde eğitim kurumlarından olan anaokulları, kreşler, üniversiteler, halk eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kursları da, resmi tatil sebebiyle eğitim faaliyetlerine ara verecek. Sosyal medyada ve bazı kaynaksız platformlarda cuma gününün de tatile eklendiği iddia edilerek toplam tatilin 4 güne uzatıldığı iddia edildi. Peki 24 Nisan cuma okullar tatil mi, resmi tatil mi? İşte, okulların kapalı olacağı tarihler…

, yurt genelinde okullarda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi günlerinde kamu kurumları, , kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, noterler, eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Resmi tatil dönüşünde kurumlar normal çalışma günlerine göre hareket ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ise yarım gün oluyor. 22 Nisan Çarşamba günü yani yarın kamu kurumları normal çalışma saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Peki 24 Nisan okullar tatil mi, tatil 4 gün mü oldu? İşte, okullarla ilgili yapılan açıklama…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulların tatil olup olmadığına dair çıkan söylentiler üzerine yapılan açıklamalara göre, 24 Nisan Cuma günü okullarda eğitim devam edecektir.
23 Nisan Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve tüm eğitim kurumları kapalı olacaktır.
24 Nisan Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeye devam edecektir.
22 Nisan Çarşamba günü kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet verecektir.
Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar öncesindeki günler yarım gün olurken, 23 Nisan öncesi yarım gün değildir.
23 Nisan'da kamu bankaları, özel bankalar, kargo firmaları, noterler, okullar, üniversiteler, eczaneler, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hizmet vermeyecektir; hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler açık olacaktır.
Nevruz'un önümüzdeki yıla kadar resmi tatil statüsüne alınması beklenmektedir.
24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Bazı sosyal medya hesaplarında ve kaynaksız haber sitelerinde 24 Nisan cuma gününün resmi tatile dahil edilip, süresinin 4 güne uzatıldığı iddia edildi. Bu iddialar gerçeği yansıtmazken 23 Nisan Perşembe günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Milli öneme sahip bugün resmi tatil olurken tüm eğitim kurumları kapalı olacak. 24 Nisan cuma günü ise İlkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeye devam edecek. Dolayısıyla okullarda devamsızlık işlenecek ve okula gitmeyen öğrenciler yok yazılacak.

22 NİSAN YARIM GÜN OLMAYACAK

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar öncesindeki gün arefe günü olarak kabul edildiğinden öğleden sonra yarım gün oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesindeki gün ise yarım gün olmadığından tüm kamu kurumları normal çalışma düzeninde açık olacak.

23 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ KAPALI OLACAK YERLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Kamu bankaları, özel bankalar, kargo firmaları, noterler, okullar, üniversiteler, eczaneler, hastaneler, aile sağlığı merkezleri hizmet vermeyecek. Hastanelerin acil servisleri açık olmaya devam ederken eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar, yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

YENİ RESMİ TATİL GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Nevruz’un resmi tatil statüsüne alınacağını ifade etti. Düzenlemenin önümüzdeki yıla kadar uygulanmaya başlanması beklenirken 21 Mart tarihi, resmi bayramlar arasında yer alacak. Nevruz, farklı coğrafyalarda farklı isimlerle anılırken Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kafkasya’dan Balkanlara kadar geniş bir alanda kutlanıyor.

