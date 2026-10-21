28 Ekim okullar yarım gün mü, tam gün mü tatil? Üniversiteler, anaokulları, kreşler ve kamu kurumları yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle önümüzdeki hafta Perşembe günü tüm kamu kurumları kapalı olacak. Belediyeler, nüfus müdürlükleri, okullar, üniversiteler, kargo firmaları, bankalar, PTT ve diğer devlet kurumları çalışmalarına ara verecek. Kamu kurumları için tatil olan 29 Ekim tarihinde özel sektör çalışanları, fazla mesai ücretini alabilecek veya 29 Ekim mesailerini ek izin olarak kullanabilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Resmi tatil olduğundan bu tarihlerde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verecek. İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde çocuğu olan aileler ve öğrenciler ise 28 Ekim tarihinde okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

“Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”da yer alan bilgiye göre Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayram olarak kabul edildiğinden tam gün resmi tatildir.

28 Ekim cuma günü saat 13.00’ten itibaren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı kabul edilirken resmi tatil kapsamına alınmış olur. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra okullar ve üniversiteler tatil kapsamındadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları da benzer şekilde tatil olurken kreşler ise özel işletme olması durumunda tatil olmayacak.

28 EKİM’DE İŞLEM YAPACAKLAR DİKKAT

28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler, bankalar, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Kamu kurumlarında işlem yapmak isteyen vatandaşların saat 13.00’ten önce işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

30 EKİM CUMA GÜNÜ KAMU KURUMLARI AÇIK OLACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1.5 günlük tatilin ardından tekrar kamu kurumları 30 Ekim cuma günü açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapalı olan kurumlar şu şekilde;

Okullar

Üniversiteler

Bankalar

Nüfus Müdürlükleri

Noterler

Eczaneler (nöbetçiler hariç)

Belediyeler

Kaymakamlıklar

Muhtarlıklar

PTT

Kargo Firmaları

Hastaneler (acil servis dışında)