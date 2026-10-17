29 Ekim hangi günde denk geliyor, okullar ve üniversiteler tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken okulların ve üniversitelerin hangi günlerde açık olacağı gündeme geldi. 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil uygulanacak. Öğrenciler, öğretmenler ve üniversite öğrencileri, tatilin hangi saatten itibaren başlayacağını ve 30 Ekim Cuma günü ders yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

2026 yılında 28 Ekim Çarşamba günü okullarda eğitim sabah saatlerinde devam edecek. Cumhuriyet Bayramı tatili, saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu nedenle günün ilk yarısında ders programının devam etmesi, öğleden sonra ise resmi tatil uygulanması bekleniyor.

29 EKİM ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle Perşembe günü okullarda ve üniversitelerde normal eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilecek.

Üniversitelerde de 29 Ekim günü resmi tatil uygulanacak. Ancak ders programları ve varsa özel akademik etkinliklerle ilgili duyurular için öğrencilerin kendi üniversitelerinin açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim’in Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle 30 Ekim Cuma günü de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Mevcut resmi tatil takvimine göre 30 Ekim Cuma günü genel bir resmi tatil bulunmuyor. Bu nedenle ayrıca bir tatil kararı alınmadığı sürece okullarda ve üniversitelerde eğitim-öğretimin normal programına göre devam etmesi bekleniyor.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil uygulanacak. Böylece yasal tatil süresi toplam 1,5 gün olacak.