30 Kasım 2026 Pazartesi günü yaklaşırken okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Kasım ara tatilinin 16-20 Kasım tarihleri arasında tamamlanmasının ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayan eğitim öğretim sürecinde, yeni haftanın hava koşulları yakından takip ediliyor. İstanbul'da hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisini artırması, özellikle 30 Kasım Pazartesi günü için okul tatili araştırmalarını hızlandırdı. Meteoroloji tahminlerinde yer alan sıcaklık düşüşü, yağış ve rüzgâr bilgileriyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerden gelebilecek açıklamalara çevrildi. 30 Kasım okullar tatil mi? Detaylar…

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 28 Kasım Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 10 ila 17 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, nem oranının yüzde 71 ile 90 arasında seyretmesi öngörülüyor. Saatlik hava tahminlerine göre gece saatlerinde 10-12 derece civarında olması beklenen sıcaklıkların sabah saatlerinden itibaren yükselerek öğle saatlerinde 17 dereceye ulaşacağı belirtiliyor. Öğleden sonra ise sıcaklıkların yeniden düşmesi ve gökyüzünün bulutlanması bekleniyor.

29 Kasım Pazar günü İstanbul'da yağışlı ve serin havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların 11 ila 13 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, yağmurun gün içerisinde etkisini göstermesi öngörülüyor. Hafta sonunun ardından ise İstanbul'da sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor.

30 Kasım Pazartesi günü için yapılan tahminlerde İstanbul'da hava sıcaklıklarının 5 ila 9 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışlı havanın pazartesi günü de etkisini sürdürmesi tahmin edilirken, sıcaklıklardaki düşüşle birlikte kentte daha soğuk bir hava yaşanacağı öngörülüyor. Nem oranının yüzde 58-89 arasında, rüzgâr hızının ise 28-33 km/sa civarında olması bekleniyor.

1 Aralık Salı günü sıcaklıkların 5-8 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, yağışlı hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Aralık Çarşamba günü ise termometrelerin 5-9 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Böylece İstanbul'da 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yağışlı ve serin hava koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

OKULLAR TATİL Mİ 30 KASIM PAZARTESİ?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım 2026 Pazartesi günü resmi tatil veya ara tatil kapsamında bulunmuyor. Kasım ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ara tatilin sona ermesinin ardından öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yaptı. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Eğitim öğretim takviminde 30 Kasım Pazartesi gününe yönelik planlanmış bir tatil bulunmaması nedeniyle söz konusu tarih normal eğitim günleri arasında yer alıyor. Resmi bayram veya ara tatil kapsamında olmayan bu tarihte okulların çalışma düzeni, eğitim takvimi doğrultusunda devam ediyor.

Öte yandan hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi konusunda karar alma yetkisi yerel yönetimlerde bulunuyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı illerde valilikler, ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından eğitime ara verilmesine yönelik kararlar alınabiliyor. Kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli yağış gibi meteorolojik koşullar, yerel düzeyde alınabilecek tatil kararlarında dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor. Tatil kararı alınması durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

30 Kasım Pazartesi günü için İstanbul'da beklenen yağışlı ve soğuk hava da öğrencilerin ve velilerin takip ettiği konular arasında bulunuyor. Ancak 28 Kasım itibarıyla İstanbul veya Türkiye genelinde bu tarihe yönelik yaygın bir okul tatili kararı açıklanmış değil. Yerel düzeyde alınabilecek olası kararlar için ilgili valiliklerin ve kaymakamlıkların resmi duyuruları takip edilecek.