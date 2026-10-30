2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde uygulanan deneme sınavlarının ardından öğrencilerin gündeminde sonuç sorgulama işlemleri ve sınav takvimleri yer alıyor. 3D Yayınları tarafından düzenlenen TYT Türkiye Geneli Deneme 1, ekim ayında farklı tarihlerde uygulanırken sınavın cevap anahtarı ve video çözümleri için de ayrı bir yayın programı oluşturuldu. Okulistik tarafından gerçekleştirilen Değerlendirme Sınavı-1 sonrasında ise öğrenciler, kendi sınav performanslarını ve Türkiye geneli başarı durumlarını öğrenmek için resmi platformdaki duyuruları takip ediyor. Özellikle 3D deneme sonuçları, Türkiye geneli sıralama, Okulistik sınav sonuçları ve öğrenci başarı raporlarıyla ilgili aramalar sınav takviminin önemli başlıkları arasında bulunuyor. 3D sonuçları ne zaman açıklanacak, Okulistik deneme sonuçları açıklandı mı? İşte Okulistik ve 3D deneme sonuçları ile ilgili tarihler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ 3D ve Okulistik deneme sonuçları! Türkiye geneli TYT ve 4. 5. 6. 7. 8. sınıf sonucu ne zaman açıklanacak? Türkiye genelinde uygulanan 3D Yayınları ve Okulistik deneme sınavlarının sonuçları ve sınav takvimleri öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 3D tyt deneme sonuçları! 3D Yayınları TYT Türkiye Geneli Deneme 1, 23-26 Ekim 2026 tarihlerinde uygulandı ve cevap anahtarı ile video çözümleri 26 Ekim 2026 Pazartesi saat 20.00'de yayımlandı. 3D deneme sonuçları ve Türkiye geneli sıralama 30 Ekim 2026 Cuma saat 16.00'dan sonra 3dsonuc.com adresinden erişime açılacak. 3D Yayınları'nın TYT ve AYT Türkiye geneli deneme takvimine göre ikinci sınav 25-28 Aralık 2026, üçüncü sınav 26-29 Mart 2027, dördüncü sınav ise 28-31 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. Okulistik deneme sonuçları! Okulistik tarafından gerçekleştirilen Değerlendirme Sınavı-1, 20 Ekim 2026 tarihinde uygulandı ve sonuçlar okulistik.com üzerinden öğrenci ve veli girişiyle takip edilebiliyor. Okulistik Değerlendirme Sınavı-1'in sonuç açıklanma tarihi sınıf seviyelerine göre kesin olarak belirtilmese de, basılı sınav sonuçları okulun veri aktarımından sonra birkaç gün içinde, online sınavlarda ise daha hızlı görüntülenebiliyor. Okulistik'in Gelişim İzleme Denemeleri (GID) takviminde GID 1 sınavı 30-31 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak, cevap anahtarı 31 Ekim 2026 saat 16.00'da, sıralama sonuçları ise 6 Kasım 2026 saat 16.00'da açıklanacak.

3D DENEME SONUCU

3D Yayınları tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için düzenlenen TYT Türkiye Geneli Deneme 1, 23, 24, 25 ve 26 Ekim 2026 tarihlerinde uygulandı. Türkiye genelindeki okul ve kurum merkezlerinde gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler, sınavın ardından cevap anahtarını ve video çözümlerini takip etmeye başladı. YKS hazırlığında kullanılan Türkiye geneli denemeler arasında yer alan 3D Yayınları sınavları, TYT ve AYT adaylarına yönelik olarak farklı dönemlerde düzenleniyor. Katılımın genellikle 500 binin üzerinde öğrenci seviyesine ulaştığı sınavlarda öğrenciler, kendi performanslarını Türkiye genelindeki diğer katılımcılarla karşılaştırma imkanı buluyor.

Standart TYT formatında hazırlanan Türkiye Geneli Deneme 1, toplam 120 sorudan oluşuyor. Sınavda Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 20 soru bulunuyor. ÖSYM tarzında hazırlanan özgün soruların yer aldığı denemenin zorluk seviyesi orta ve orta üstü olarak belirtiliyor. Sınav sonrasında öğrencilerin doğru, yanlış ve boş cevaplarını kontrol edebilmesi için A ve B kitapçıklarına ait cevap anahtarları ayrı ayrı paylaşıldı.

Cevap anahtarı ve video çözümler 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla 3D Yayınları'nın resmi internet sitesi ile 3D YouTube kanalında yayımlandı. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin çözümleri her iki kitapçık için ayrı içerikler halinde hazırlandı. Böylece öğrenciler, kitapçık türlerine uygun video çözümlerini izleyerek soruların doğru yanıtlarını kontrol edebiliyor ve sınavda yaptıkları hataları inceleyebiliyor.

3D SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3D Yayınları TYT Türkiye Geneli Deneme 1 için açıklanan takvimde Türkiye geneli sıralama ve sonuçların 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 16.00'dan sonra erişime açılması bekleniyor. Cevap anahtarının yayımlanması ile Türkiye geneli sonuçların açıklanması farklı tarihlerde gerçekleştiği için öğrencilerin iki ayrı takvimi takip etmesi gerekiyor. Cevap anahtarı ve video çözümler 26 Ekim'de paylaşılırken sıralama ve sonuç sorgulama işlemleri için 30 Ekim tarihi belirlendi.

Öğrenciler, Türkiye geneli deneme sonuçlarını 3dsonuc.com internet adresi üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuç ekranına erişim sırasında T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarasıyla işlem yapılabiliyor. Sorgulama ekranında öğrencilerin sınav performanslarına ilişkin sonuç bilgilerine ulaşması bekleniyor. Türkiye genelindeki sıralamasını öğrenmek isteyen adayların, belirtilen sonuç takvimi doğrultusunda resmi sonuç platformunu kontrol edebilirler.

3D Yayınları'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı TYT ve AYT Türkiye geneli deneme takvimi de açıklandı. İlk TYT denemesinin ardından ikinci sınav 25-28 Aralık 2026 tarihlerinde uygulanacak. TYT-AYT Türkiye Geneli Deneme 3, 26-29 Mart 2027 tarihlerinde, dördüncü deneme ise 28-31 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci denemenin cevap anahtarı 28 Aralık 2026 saat 20.00'de, Türkiye geneli sıralaması ise 1 Ocak 2027 saat 16.00'da paylaşılacak.

Üçüncü denemenin cevap anahtarı 29 Mart 2027 saat 20.00'de, sıralama sonuçları 2 Nisan 2027 saat 16.00'da açıklanacak. Dördüncü denemenin cevap anahtarı 31 Mayıs 2027 saat 20.00'de, Türkiye geneli sıralaması ise 4 Haziran 2027 saat 16.00'da erişime açılacak. Böylece 2026-2027 dönemi boyunca TYT ve AYT adayları için toplam dört Türkiye geneli deneme sınavı düzenlenecek.

OKULİSTİK DENEME SONUÇLARI

Okulistik tarafından düzenlenen Değerlendirme Sınavı-1, 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sınavlarda basılı ve online uygulamalar kullanılıyor. Özellikle 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışmaların yer aldığı Okulistik değerlendirme sınavları, MEB müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanıyor. Okullarda basılı olarak uygulanan sınavların ardından öğrencilere online tekrar imkânı da sunuluyor. Basılı sınav uygulamasından yedi gün sonra online tekrarına ücretsiz katılım sağlanabiliyor.

Okulistik sınav sonuçları, öğrenci ve veli girişiyle okulistik.com üzerinden takip edilebiliyor. Basılı sınavların sonuçları okul tarafından sisteme aktarıldıktan sonra görüntülenebilirken online uygulamalarda sonuçlara erişim daha hızlı gerçekleşebiliyor. Türkiye geneli değerlendirme ve analizler de platform üzerinden sunuluyor.

Okulistik'in değerlendirme sistemi yalnızca doğru ve yanlış cevapların sayısını göstermiyor. Öğrenci sonuç belgelerinde doğru, yanlış ve boş cevapların yanı sıra öğrencinin eksik olduğu konular ve önerilen çalışmalar da bulunuyor. Şube ve okul raporları, yapılamayan sorular, konu analizleri, güçlük indeksi, seçenek dağılımı ve etüt listeleri de sistemde yer alan raporlar arasında bulunuyor.

Sorular çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, kavram haritası ve metne dayalı bağlı sorular gibi farklı türlerde hazırlanabiliyor. Her soru ilgili kazanımla ilişkilendiriliyor. Bu sayede öğrencilerin hangi konularda başarılı olduğu ve hangi kazanımlarda eksik kaldığı sonuç raporları üzerinden incelenebiliyor. Sekizinci sınıf öğrencileri için ayrıca LGS puanı hesaplaması yapılıyor. Bu hesaplamada üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Sınavların konu dağılımları ve uygulama takvimi ise Okulistik'in resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

OKULİSTİK DENEME SONUÇLARI 4. 5. 6. 7. 8. SINIF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Okulistik Değerlendirme Sınavı-1, 20 Ekim 2026 tarihinde uygulandı. Sınav sonuçlarının açıklanması için tüm sınıf seviyelerini kapsayan kesin bir genel saat belirtilmedi. Basılı sınav uygulamalarında sonuçlar okulun sisteme veri girişinin ardından birkaç gün içerisinde görüntülenebilirken online sınavlarda erişim daha hızlı olabiliyor. Öğrenciler, okulistik.com adresinden öğrenci veya veli hesaplarıyla giriş yaparak Ölçme ve Değerlendirme bölümünü kontrol edebiliyor.

Okulistik sınavları kapsamında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ilişkin değerlendirme ve raporlama işlemleri takip edilebiliyor. Bununla birlikte 20 Ekim 2026 tarihinde yapılan Değerlendirme Sınavı-1 için sınıf seviyelerine göre ayrı ayrı açıklanmış kesin sonuç tarihleri bulunmuyor. Türkiye geneli analizler tamamlandığında öğrenci sonuç belgeleri ve ayrıntılı raporlar da sistem üzerinden incelenebilecek.

Okulistik'in 2026-2027 dönemindeki diğer sınav takviminde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik Gelişim İzleme Denemeleri de bulunuyor. GID 1 sınavı 30-31 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavın cevap anahtarının 31 Ekim 2026 saat 16.00'da, sıralama sonuçlarının ise 6 Kasım 2026 saat 16.00'da açıklanması planlanıyor. GID 2, 18-19 Aralık 2026; GID 3, 26-27 Şubat 2027; GID 4 ise 16-17 Nisan 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.