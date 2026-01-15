4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı 2026? Karne yerine gelişim raporu verilecek sınıfların listesi!

4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı sorusu öğrencilerin tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci yarın karnelerini alacaklar. Karnelerin dağıtılmasının ardından ise öğrenciler yarıyıl taitline girecekler. Geçtiğimiz yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verilmişti. Bu yıl ise gelişim raporunun verileceği sınıflar genişletildi. Öğrenciler ve veliler tarafındandan ise karnelerin dağıtılmasına saatler kala gelişim raporunun hangi sınıflara verileceği merak ediliyor. Ayrıca 4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı sorusu da öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

4. SINIFTA TAKDİR/TEŞEKKÜR BELGESİ VAR MI 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan ve yürürlükte olan yönetmeliğe göre ilkokulda okuyan öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilmiyor. Bu kapsamda 4. sınıfta okuyan öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Tadir ve teşekkür belgeleri ortaokul itibarıyla öğrencilere verilmeye başlanıyor. Eski eğitim sistemlerinde 4. sınıfta okuyan öğrencilere de takdir veya teşekkür belgesi veriliyordu.

GELİŞİM RAPORU HANGİ SINIFLARA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imasını taşıyan resmi yazı 81 ile gönderildi. Yazıda yer alan bilgilere göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul 5 ve 6 ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine karne verilmeye devam edeceği belirtildi. Bu sınıflarda okuyan öğrencilere ikindi dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu da verilecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. döneminde ise gelişim raporu sadece ilkokul 1 ve 2. sınıflara verilecek.