Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı 2026? Karne yerine gelişim raporu verilecek sınıfların listesi!

Gelişim raporu hangi sınıflara verilecek sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem karnelerini alacaklar. Öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecekler. İlkokul 4. sınıfta okuyan öğrenciler tarafından ise takdir ve teşekkür belgeleri araştırılmaya başlandı. Öğrenciler tarafından 4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı 2026? Karne yerine gelişim raporu verilecek sınıfların listesi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 17:08

4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı sorusu öğrencilerin tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci yarın karnelerini alacaklar. Karnelerin dağıtılmasının ardından ise öğrenciler yarıyıl taitline girecekler. Geçtiğimiz yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verilmişti. Bu yıl ise gelişim raporunun verileceği sınıflar genişletildi. Öğrenciler ve veliler tarafındandan ise karnelerin dağıtılmasına saatler kala gelişim raporunun hangi sınıflara verileceği merak ediliyor. Ayrıca 4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı sorusu da öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı 2026? Karne yerine gelişim raporu verilecek sınıfların listesi!

4. SINIFTA TAKDİR/TEŞEKKÜR BELGESİ VAR MI 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan ve yürürlükte olan yönetmeliğe göre ilkokulda okuyan öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilmiyor. Bu kapsamda 4. sınıfta okuyan öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Tadir ve teşekkür belgeleri ortaokul itibarıyla öğrencilere verilmeye başlanıyor. Eski eğitim sistemlerinde 4. sınıfta okuyan öğrencilere de takdir veya teşekkür belgesi veriliyordu.

4. sınıfta takdir/teşekkür belgesi var mı 2026? Karne yerine gelişim raporu verilecek sınıfların listesi!

GELİŞİM RAPORU HANGİ SINIFLARA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imasını taşıyan resmi yazı 81 ile gönderildi. Yazıda yer alan bilgilere göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul 5 ve 6 ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine karne verilmeye devam edeceği belirtildi. Bu sınıflarda okuyan öğrencilere ikindi dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu da verilecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. döneminde ise gelişim raporu sadece ilkokul 1 ve 2. sınıflara verilecek.

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.