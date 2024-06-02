43 yaşında birincilikle mezun olan Kahveci ilham verdi!

02 Haziran 2024 23:02 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 23:03

Zonguldak’ta üniversiteyi birincilikle bitirerek kürsüye ismini yazdıran 43 yaşındaki Gülümser Kahveci, kep atarak mezun oldu. Kemal Köksal Stadı'nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen törende, Kahveci kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı. Bir çocuk annesi olan Kahveci'nin bu başarısı, salonda bulunan tüm misafirlere ilham kaynağı oldu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu öğrencilerin mezuniyet coşkusunu paylaşarak, “Bu anlamlı günde başarı dolu bir yolculuğun sonuna gelmiş olmanın gururunu yaşayan öğrencilerimizle paylaşıyorum. Mezunlarımızın elde ettiği başarıları kutlamak ve onları yeni hayatlarına uğurlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin kökleri 1924 yılında kurulan Zonguldak Maden Mühendislik Mektebi’ne dayanmaktadır” şeklinde konuştu.

20 YIL SONRA HAYALİNİ ÜNİVERSİTE BİRİNCİLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Şehir merkezinde esnaflık yapan 43 yaşındaki bir çocuk annesi Gülümser Kahveci, üniversite birincisi olarak sahneye davet edildi. Teşekkür konuşması yapan Kahveci, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Mezuniyet belgesini Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun elinden alan Kahveci, 20 yıl sonra hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, “4 yıl önce üniversite hayatına başladım. 4 yıl sonra amaç edindiğim gibi üniversite birincisi olarak bugün mezun oluyorum ve çok mutluyum. Hayatta her şeyin eğitimle olabileceğine inanıyorum. Bu nedenle 20 yıl sonra üniversite okumaya karar verdim ve bu hayalimi gerçekleştirdim, mutlu ve gururluyum” dedi.

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak BEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Törenin sonunda hep birlikte yemin eden öğrenciler, ardından kep atttı.

Öte yandan tören dolayısıyla şehir merkezine 13 bini aşkın araç geldi. Önceden planlanan otoparklara yönlendirilen öğrencilerin aileleri, otobüslerle stada taşındı. Trafik ekipleri, oluşan yoğunluk sebebiyle yoğun çaba sarf etti.