6 Şubat’ta okullar tatil mi oldu? Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da okullar tatil mi?

Okullarda ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başladı. İkinci dönemin başlamasının ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ederken öğrenciler, 6 Şubat cuma gününe odaklandı. Üç yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birçok ilde büyük yıkımlar yaşanmış ve hayatını kaybedenleri anmak için törenler düzenlenmişti. İki büyük depremin ardından Türkiye’de 7 günlük milli yas ilan edilmişti. Deprem felaketinin 3. yıl dönümünde de benzer şekilde bu cuma günü törenler ve etkinlikler tertip edilecek. Okullarla ilgili peş peşe açıklamalar valiliklerden gelmeye başladı. Peki 6 Şubat’ta Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da okullar tatil mi? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

6 Şubat’ta okullar tatil mi oldu? Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da okullar tatil mi?
, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Depremin ardından uzun süre bölgede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken bu bölgede konut, yol, eğitim ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanarak kısa sürede günlük hayata dönülmesine yönelik hizmetler devreye alındı. Derinliği ve şiddetiyle büyük bir yıkıma sebep olan depremin unutulmaması ve ders çıkarılması için anma törenleri düzenlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde anma etkinligi için planlamalar yapıldı. Öğrenciler ve aileleri ise haftanın son gününde okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi iller için alınan karar açıklandı. Peki resmi tatil mi, okul var mı, yok mu? İşte, okullarla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenler düzenlenecek etkinliklerle anılacak. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere depremden etkilenen diğer 11 ilde çeşitli organizasyonlar yapılacak. 6 Şubat cuma günü okulların tatil olacağı iller belli oldu. Valiliklerden 6 Şubat’a yönelik tatil açıklamaları peş peşe geldi. 6 Şubat tarihinde Türkiye genelinde okullar tatil olmayacak. Depremden etkilenen bazı illerde okulların tatil olması kararı alındı. 6 Şubat cuma günü Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman ve Hatay'da okullar tatil olacak.

6 Şubat’ta okullar tatil mi oldu? Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da okullar tatil mi?

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Kahramanmaraş’ta Deprem Şehitleri Anma Programı düzenlenecek. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat cuma günü bir gün süreyle ara verileceği açıklandı. Benzer şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar idari izinli olacak.

6 ŞUBAT CUMA HATAY’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre deprem felaketinin yıldönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde eğitim kurumlarının 1 gün tatil olması kararı alındı. Kurumlarda asgari personel bulundurulması şartıyla İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri de idari izinli sayılacak.

6 Şubat’ta okullar tatil mi oldu? Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da okullar tatil mi?

GAZİANTEP’TE CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI, YOK MU?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Şubat cuma günü eğitim ve öğretime il genelinde 1 gün süre ile ara verildiği aktarıldı. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulacak.

6 Şubat’ta okullar tatil mi oldu? Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da okullar tatil mi?
#kahramanmaraş depremi
#okul tatil
#6 Şubat
#Anma Töreni
#Deprem Yıldönümü
#Eğitim
