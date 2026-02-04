6 Şubat’ta okullar tatil mi oldu? Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’da okullar tatil mi?



Kahramanmaraş depremi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Depremin ardından uzun süre bölgede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken bu bölgede konut, yol, eğitim ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanarak kısa sürede günlük hayata dönülmesine yönelik hizmetler devreye alındı. Derinliği ve şiddetiyle büyük bir yıkıma sebep olan depremin unutulmaması ve ders çıkarılması için anma törenleri düzenlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde anma etkinligi için planlamalar yapıldı. Öğrenciler ve aileleri ise haftanın son gününde okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi iller için alınan karar açıklandı. Peki 6 Şubat resmi tatil mi, okul var mı, yok mu? İşte, okullarla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenler düzenlenecek etkinliklerle anılacak. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere depremden etkilenen diğer 11 ilde çeşitli organizasyonlar yapılacak. 6 Şubat cuma günü okulların tatil olacağı iller belli oldu. Valiliklerden 6 Şubat’a yönelik tatil açıklamaları peş peşe geldi. 6 Şubat tarihinde Türkiye genelinde okullar tatil olmayacak. Depremden etkilenen bazı illerde okulların tatil olması kararı alındı. 6 Şubat cuma günü Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman ve Hatay'da okullar tatil olacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Kahramanmaraş’ta Deprem Şehitleri Anma Programı düzenlenecek. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat cuma günü bir gün süreyle ara verileceği açıklandı. Benzer şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar idari izinli olacak.

6 ŞUBAT CUMA HATAY’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre deprem felaketinin yıldönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde eğitim kurumlarının 1 gün tatil olması kararı alındı. Kurumlarda asgari personel bulundurulması şartıyla İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri de idari izinli sayılacak.

GAZİANTEP’TE CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI, YOK MU?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Şubat cuma günü eğitim ve öğretime il genelinde 1 gün süre ile ara verildiği aktarıldı. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulacak.