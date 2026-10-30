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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 18:33

61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanlarla hangi kamu kurumlarına yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Özellikle 61, 62 ve 63 puanla memur olunup olunamayacağı merak edilirken geçmiş yılların taban puanları ve KPSS B Grubu kadroları yeniden gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 18:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen sınavının sonuçları, 30 Ekim Cuma günü açıklandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınava 1 milyon 593 bin 198 aday katıldı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adayları, KPSS puanlarına göre tercih edebilecekleri kadroları ve kurumları araştırmaya başladı. Özellikle 61, 62 ve 63 puan alan adaylar, bu puanlarla kamuya atanma ihtimallerini merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans kaç puanla memur olunur, 61, 62, 63 puanla nereye girilebilir? İşte atama puanları ve tercih sürecine ilişkin merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, 61, 62 ve 63 puan alan adayların memuriyete atanma ihtimalleri ve tercih edilebilecek kadrolar merak ediliyor.
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim Cuma günü açıklandı.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınava 1 milyon 593 bin 198 aday katıldı.
61, 62 ve 63 puanla memur olarak atanabilmek, tercih döneminde açılacak kadrolara, kontenjan sayılarına ve diğer adayların puanlarına bağlıdır.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde adayların KPSS P93 puanları, tercih sıralamaları ve kadro sayıları dikkate alınıyor.
KPSS Ön Lisans P93 puanıyla kamu kurumlarının B Grubu kadrolarına yerleştirme yapılabiliyor.
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli oluyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

61, 62, 63 PUANLA MEMUR OLUNUR MU, NEREYE GİREBİLİRİM?

KPSS Ön Lisans sınavından 61, 62 veya 63 puan alan adayların memur olarak atanabilmesi, tercih döneminde açılacak kadrolara, kontenjan sayılarına ve diğer adayların puanlarına bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle söz konusu puanlarla kesin olarak atanılabilecek bir kurum veya kadro belirtmek mümkün değil.

61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde adayların KPSS P93 puanları, tercih sıralamaları ve kadro sayıları dikkate alınıyor. Ayrıca tercih edilecek pozisyonlar için mezun olunan bölüm, özel nitelik kodları ve diğer başvuru koşullarının da karşılanması gerekiyor.

61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?

Geçmiş dönemlerdeki yerleştirme sonuçları, düşük puanla alım yapan kurumları incelemek açısından adaylara fikir verebilir. Ancak önceki atama dönemlerinde oluşan taban puanlar, 2026 yerleştirmeleri için garanti oluşturmuyor.

61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?

KPSS Ön Lisans için bütün kamu kurumlarında geçerli olan ortak bir atanma taban puanı bulunmuyor. Kurumlar, kadrolar ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirme puanları değişebiliyor.

Adayların 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 veya 85 puanla yerleşme ihtimali; tercih edilecek kadronun niteliğine, başvuran aday sayısına ve kontenjan durumuna göre belirleniyor.

61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?

Özellikle düşük puan alan adayların yalnızca genel memur kadrolarına değil, mezun oldukları ön lisans programına uygun tekniker, sağlık teknikeri ve diğer özel nitelikli pozisyonlara da göz atması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS PUANIYLA HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILIYOR?

KPSS Ön Lisans P93 puanıyla kamu kurumlarının B Grubu kadrolarına yerleştirme yapılabiliyor. Adayların mezuniyet alanlarına ve tercih kılavuzunda belirtilen nitelik kodlarına göre başvurabileceği kadrolar arasında şunlar bulunuyor:

61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?
  • Düz memur
  • Bilgisayar işletmeni
  • Tekniker
  • Sağlık teknikeri
  • Destek personeli
  • Aşçı
  • Dava takip memuru

Bu kadroların tamamı her tercih döneminde açılmıyor. Adayların tercih kılavuzunda yer alan öğrenim şartlarını ve özel nitelik kodlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ön Lisans taban puanları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yerleştirme işlemlerinin ardından açıklanıyor. Adaylar geçmiş dönemlere ait merkezi yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden inceleyebiliyor.

61, 62, 63 puanla memur olunur mu, nereye girebilirim? 65, 70 KPSS ÖN LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLABİLİRİM?

Kurum, şehir ve kadro bazında oluşan en küçük ve en büyük yerleştirme puanları, tercih yapacak adaylara yol gösteriyor.

Geçmiş dönemlerin KPSS Ön Lisans taban puanlarına ulaşmak için ÖSYM'nin KPSS yerleştirme sonuçları sayfası ziyaret edilebilir.

KPSS B GRUBU KADROLAR NELERDİR?

Kamu kurumlarına ilk defa atanacak adaylar için kadrolar A Grubu ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrılıyor. KPSS Ön Lisans P93 puanıyla yapılan merkezi yerleştirmeler, B Grubu kadrolar kapsamında gerçekleştiriliyor.

B Grubu kadrolar; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlarda yer alan, A Grubu kapsamındaki kariyer meslekleri dışında kalan kamu görevlerini kapsıyor.

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzundaki kadroları inceleyerek puanlarına ve mezuniyet alanlarına uygun tercihlerde bulunabiliyor.

KPSS ÖN LİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli oluyor. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam ediyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu kadrolarına yerleşmek isteyen adayların, tercih döneminde geçerliliği devam eden KPSS puanına sahip olması gerekiyor.

KPSS B GRUBU ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde adaylar, puanları ve tercih sıralamaları doğrultusunda kadrolara yerleştiriliyor. Yerleştirme işlemlerinde tercih edilen kadroların kontenjanları ve adayların puan üstünlüğü esas alınıyor.

Aynı puana sahip adaylar arasında öncelik, diploma tarihi itibarıyla daha önce mezun olan adaya veriliyor. Mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınıyor.

Merkezi yerleştirmeyle bir kadroya yerleşen adaylar, ilan edilen koşulları taşımaları ve gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeleri halinde başka bir sınav veya mülakata tabi tutulmadan atanabiliyor.

ETİKETLER
#ÖSYM
#kpss ön lisans
#memur
#kamu kurumları
#B Grubu Kadrolar
#Eğitim
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