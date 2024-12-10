9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Başlıyor! Maltepe Üniversitesi düzenleyecek

10 Aralık 2024 19:54 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:17

Edebiyat tutkunları sevindiren haber! 9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 19 Aralık'ta başlıyor. 3 gün sürecek etkinliğe geçen sene de ev sahipliği yapan Maltepe Üniversitesi üstlendi.

Maltepe Üniversitesi, 19-21 Aralık 2024 tarihleri arasında edebiyatseverler için eşsiz bir festivale ev sahipliği yapacak. 9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, bu yıl da özel etkinlikleriyle edebiyat severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor. Üç gün sürecek etkinlikler boyunca roman kahramanlarının dünyasına yolculuk yaparken, edebiyatın büyüleyici atmosferini keşfetme fırsatı sunulacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Maltepe Üniversitesi’nin 2012 yılında başlattığı ve danışmanları arasında Prof. Nabi Avcı’nın da bulunduğu Roman Kahramanları Festivalleri, bu yıl da büyük bir ilgiyle devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yankı uyandıran festivalin bu yılki teması, “Sanatçı Roman Kahramanları” olarak belirlendi.

Maltepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, tüm okullara çağrıda bulunularak 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü için hazırlıkların pazartesi gününden itibaren başlaması istendi. Üniversite ve İstanbul Marmara Eğitim Vakfı’nın (İMEV) öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, okullar, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşecek.

EN ÖNEMLİ EDEBİYAT ETKİNLİĞİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Edebiyatseverler, 19-21 Aralık 2024 tarihleri arasında Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında, edebiyat dünyasının unutulmaz kahramanlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Festival, Cumhuriyet tarihimizin en önemli edebiyat etkinliklerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Maltepe Üniversitesi, edebiyatın genç nesillere aktarılması ve bu değerli mirasın yaşatılması için herkesi festivale katılmaya davet ediyor.