Açık öğretimde ders geçme notu değişti

22 Ekim 2024 23:12 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 23:13

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin ders geçme notunu değiştirdi. Artık üst sınıfa geçebilmek için derslerden alınması gereken başarı seviyesi örgün öğretimle uyumlu hale getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre açık öğretimde artık ders geçme notu yükseltildi. Açık öğretim kurumlarının kuruluş, eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltilirken, ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi.

Buna göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.

Ayrıca, Bakanlığın elektronik ortamlarında verileri bulunan ve bu verileri açık öğretim okulları bilgi yönetim sistemine aktarılabilen öğrencilerden belge istenmemesi yönünde düzenleme yapıldı.

Yönetmelikle açık öğretim liselerinde e-Devlet uygulaması üzerinden yeni kayıt işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlandı. Bunun yanında açık öğretim kurumları sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav), basılı evrak veya diğer sınav yöntemleriyle yapılabilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildi. Böylece evrakta sahteciliğin önlenmesi, kırtasiyeciliğin azaltılması, hizmetlerin etkin, verimli, hızlı ve daha nitelikli bir şekilde sunulması amaçlandı.

Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı, mecburi ilköğretim çağı içinde olan öğrencilerin örgün temel eğitim kurumlarına geçişlerine imkan tanınan yönetmeliğe, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde "Bakanlıkça ücret muafiyet hakkı verilenlerden ücret alınmaz" hükmü eklendi.

Bu arada, yeni kayıt olan öğrencilerden mezuniyet şartlarını taşımakta olanlara, sınavlara girmeden kayıt oldukları dönem sonunda mezun olabilme imkanı sağlandı.