AGS 10 bin öğretmen ataması sonuçları 2026! MEB AGS öğretmen ataması tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı?

AGS öğretmen ataması sonuçları belli oluyor. Milli Eğitim Akademisine bu yıl en fazla öğretmen adayı alımı özel eğitim, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, ingilizce gibi branşlara yapılacak. 64 farklı branşta akademiye öğretmen adayı alımı yapılırken gözler sonuçlara çevrildi. Geçtiğimiz yıl 13 Temmuz’da düzenlenen sınavların ardından sonuçlar ilan edilmişti. Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber adayların AGS P1, P2, P3 P4 ve diğer puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar belli oldu. Akademi sınavından elde ettikleri puanlarla beraber tercih yapan adaylar sonuçlara odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı AGS öğretmen ataması takviminin yayınlanmasıyla sonuçların erişime açılacağı tarih belli oldu. Peki AGS 10 bin öğretmen ataması sonucu açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen ataması sonuçlarının açıklanacağı tarih…

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez hayata geçirilen akademiye öğrenci kabulü için sonuçlar belli oluyor. AGS tercih işlemleri 27 Ocak tarihinde sona ererken gözler sonuç ekranına çevrilmişti. MEB tarafından paylaşılan takvimde AGS tercih (yerleştirme) sonuçlarının 30 Ocak Cuma günü erişime açılacağı paylaşıldı. AGS öğretmen atamaları sonuç duyurusu geldikten sonra adaylar, e-Devlet şifresiyle sonuçlara erişim sağlayabilecek. Sonuçların en geç saat 17.00'a kadar paylaşılması bekleniyor.

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI SORGULA

AGS öğretmen ataması tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. AGS tercih sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar, sonuç duyurusuna ise Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sayfasından veya akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. AGS öğretmen ataması sonuçları açıklandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden sonuç sorgulama ekranına doğrudan gidebilirsiniz.

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

AKADEMİYE ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

AGS sınav puanıyla başvuru yapan adaylar her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday olarak belirlenecek.

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjan dağılımına göre İngilizce branşından 801 öğretmen adayı alımı yapılacak. AGS tercih sonuçlarıyla beraber, akademiye alınacak 801 asıl aday ve yüzde 10’u kadar da yedek aday ilan edilecek.

Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların veya şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

AGS ÖĞRETMEN ALIMI YERLEŞTİRMELERİ PUANA GÖRE YAPILACAK

AGS öğretmen alımında yerleştirme işlemleri AGS puan üstünlüğüne göre yapılacak. AGS puanın eşit olması durumunda ise bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Alanı itibarıyla birden fazla eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi alabilecek olan adaylar tercihleri doğrultusunda MEB-AGS puanı yüksek olandan başlanmak suretiyle merkezlerin kontenjanlarına göre yerleştirilecektir. MEBAGS puanlarının eşit olması hâlinde yerleştirme bilgisayar kurasıyla yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, eğitim ve uygulama merkezlerine Bakanlıkça resen yerleştirilecektir.

AGS HAZIRLIK EĞİTİMİ EN FAZLA HANGİ BRANŞA ADAY ALINACAK?

AGS öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı daha önce duyurulmuştu. AGS yerleştirme sonuçlarıyla beraber akademiye en fazla öğretmen adayı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, İngilizce, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe gibi branşlara yapılacak. En fazla alım yapılacak bazı branşların dağılımı şu şekilde;

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2.816

ÖZEL EĞİTİM 1.798

İNGİLİZCE 801

DİN KÜLTÜRÜ 762

OKUL ÖNCESİ 653

REHBERLİK 603

TÜRKÇE 382

FEN BİLİMLERİ 300

SOSYAL BİLGİLER 272

BEDEN EĞİTİMİ 160

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 157

MÜZİK 121