AGS öğretmen atamasında toplam kontenjan 30 bin olarak duyuruldu. Akademiye 2026 yılında 15 bin öğretmen ataması için heyecan dolu bekleyiş başladı. 2027 yılında düzenlenecek AGS sınavıyla ise yeni bir atama yapılırken bu atamaların kontenjanı ise yine 15 bin olarak belirlendi. AGS öğretmen ataması başvuruları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. AGS 15 bin öğretmen ataması için öncelikli olarak meb.gov.tr adresinden başvuru kılavuzu yayınlanacak. AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri internet üzerinden elektronik form doldurulmasıyla gerçekleştirilecek. Adayların akademiye yerleştirmesi yapılırken tercih sırası ve yerleştirme puanı etkili olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni açıklamalarının ardından branş dağılımı beklenmeye başladı. Peki AGS 30 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026-2027 açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen ataması branş dağılımı kılavuzu…

AGS 30 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2026-2027 AÇIKLANDI MI?

AGS 30 bin öğretmen ataması iki ayrı etapta yapılacak. İlk etapta akademiye alınacak öğretmen adayı sayısı 15 bin olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 15 bin AGS atamasının branş dağılımının bu hafta sonu ilan edileceğini duyurdu.

MEB AGS 30 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

AGS öğretmen ataması kılavuzu ilk olarak 2026 yılı için 15 bin öğretmen ataması olarak düzenlenecek. AGS öğretmen ataması başvuru kılavuzu meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Kılavuzda öğretmen ataması başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvuru yöntemi ve diğer detaylar yer alacak. Kılavuzda ayrıca branş dağılımı yer alacak.

YUSUF TEKİN'DEN 2026-2027 AGS ÖĞRETMEN ALIMI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında öğretmen adaylarının alım takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, 2026 AGS kapsamında 15 bin, 2027 AGS kapsamında ise 15 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisi'ne alınacağını duyurdu.

Halihazırda akademide eğitim gören 10 bin öğretmen adayının da bahar aylarında eğitimlerini tamamlayarak atamalarının gerçekleştirileceğini belirten Tekin, toplamda 40 bin öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine başlayacağını ifade etti.

2027 AGS takviminde değişikliğe gidildiğini açıklayan Bakan Tekin, sınavın mayıs ayında yapılacağını söyledi. Bu değişikliğin, akademi eğitimini tamamlayan öğretmen adaylarının her yıl eylül ayında göreve başlayabilmesi amacıyla planlandığını belirtti.

Tekin'in açıklamasına göre 2027 AGS mayıs ayında gerçekleştirilecek. Temmuz ve ağustos aylarında akademiye kabul edilecek adayların belirlenmesi, eğitimlerin ise eylül ayında başlaması planlanıyor. Bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından adayların eylül 2028'de öğretmenlik görevine başlaması hedefleniyor.

Bakan Tekin, 2026 AGS kapsamında alınacak 15 bin öğretmen adayının branş bazlı kontenjanlarının da hafta sonu itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.



AGS ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI M?

2026 AGS kapsamında Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak 15 bin öğretmen adayının branş dağılımı henüz açıklanmadı. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kontenjan listesine çevrildi.

Branş dağılımının duyurulmasıyla birlikte sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, okul öncesi, rehberlik ve diğer öğretmenlik alanlarında kaç kişilik kontenjan ayrılacağı belli olacak.

2027 AGS kapsamında alınacak 15 bin öğretmen adayının branş kontenjanları ise sonraki alım sürecinde netleşecek.



2025 YILINDA HANGİ BRANŞTAN KAÇ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI?

2026-2027 AGS kontenjanlarını bekleyen adaylar, önceki yılın öğretmen atama sayılarını da araştırıyor. 2025 yılında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği ve özel eğitim branşlarına ayrılmıştı.

2025 yılı öğretmen atamalarında branşlara göre kontenjan dağılımı şöyleydi:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816

Özel Eğitim: 1.798

İngilizce: 801

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 762

Okul Öncesi: 653

Rehberlik: 603

Türkçe: 382

Fen Bilimleri: 300

Sosyal Bilgiler: 272



AGS HANGİ BRANŞTAN HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ÖĞRETMEN ALIMI YAPIYOR?

Öğretmen adaylarının tercih edebilecekleri branşlarda kullanılan AGS puan türleri de merak ediliyor. Alanlara göre kullanılan puan türleri şu şekilde:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: AGS P2-P16

İngilizce: AGS P3-06

Okul Öncesi: AGS P2-09

Özel Eğitim: AGS P1

Rehberlik: AGS P2-10

Sınıf Öğretmenliği: AGS P2-11

Türkçe: AGS P2-15

Sosyal Bilgiler: AGS P2-12

Türk Dili ve Edebiyatı: AGS P2-14



2025 YILINDA EN AZ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILAN BRANŞLAR

2025 yılı öğretmen atamalarında bazı branşlara yalnızca 1 veya 2 kişilik kontenjan ayrılmıştı. Özellikle mesleki ve teknik eğitim alanlarında kontenjanların düşük kalması dikkat çekmişti.

Geçen yıl 1 kişilik kontenjan ayrılan branşlar şöyleydi:

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi: 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model: 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı: 1

Pazarlama ve Perakende: 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik: 1

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki): 1

2 kişilik kontenjan ayrılan branşlar ise şunlardı:

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 2

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 2

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 2

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım: 2

2026 AGS kapsamında açıklanacak yeni kontenjanlarla birlikte branşlara göre öğretmen adayı alım sayıları da netleşecek.