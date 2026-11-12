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Eğitim
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:12

AGS öğretmen ataması 2027 branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? AGS öğretmen ataması 15 bin olacak mı?

2027 AGS öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in AGS öğretmen atamasının 15 bini bulacağına yönelik beklentilerin yanıtlaması için 24 Kasım Öğretmenler Günü ve bütçe sürecinin sonuçlanması için aralık ayı öne çıktı. Peki 2027 yılında Milli Eğitim Akademisi'ne kaç öğretmen adayı alınacak, AGS kontenjanları belli oldu mu? AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? AGS öğretmen ataması 15 bin olacak mı?

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Editor
 İrem Yarbasan
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AGS öğretmen ataması 2027 branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? AGS öğretmen ataması 15 bin olacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:12

2027 yılında 'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayı kontenjanlarının açıklanması için bütçe süreci bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aday sayısının belirlenmesine ilişkin sürçte ilgili kurumlarla yapılan görüşmelere dikkat çekti. Branşa göre kontenjan dağılımlarının açıklanması için 24 Kasım Öğretmenler Günü dikkat çekiyor. Nihai sayının aralık ayında belirlenmesi beklenirken AGS öğretmen atamasında sayının 15 bini bulma ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Peki MEB AGS öğretmen ataması 2027 branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? AGS öğretmen ataması 15 bin olur mu?

AGS öğretmen ataması 2027 branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? AGS öğretmen ataması 15 bin olacak mı?

2027 AGS BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2027 yılında Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi için alınacak öğretmen adaylarının branş dağılımı ve kontenjanlar henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplam kontenjanın oluşturulması adına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. 'de 2027 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'nun tamamlanması da kontenjanların belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bütçe sürecinin tamamlanmasının ardından AGS öğretmen ataması kontenjanlarının duyurulması bekleniyor. 
2027 AGS öğretmen atamasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulabileceğine ilişkin kamuda beklentiler mevcut. Ancak resmi kurumlardan henüz bununla ilgili bir duyuru yapılmadı. 2027 AGS kontenjanları aralık ayında da duyurulabilir.

AGS öğretmen ataması 2027 branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? AGS öğretmen ataması 15 bin olacak mı?

MEB AGS ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANI 15 BİN OLUR MU?

Milli eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının kontenjanı henüz açıklanmadı. Nihai kontenjan sayısı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

Önceki dönemde Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi kontenjanı 10 bin öğretmen adayı için açılmıştı. Yeni dönemde ayrılacak kontenjan sayısı henüz duyurulmadı. Kamunun beklentisi 15 bin öğretmen adayının hazırlık eğitimine alınması yönünde. Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimini tamamlayan adaylar doğrudan öğretmenlik kadrolarına atanmıyor. Öğretmenlik kadrolarına yapılan atamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. 

ETİKETLER
#TBMM
#hazine ve maliye bakanlığı
#milli eğitim akademisi
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı
#Eğitim
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