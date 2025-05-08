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AGS başvuru ekranı erişime açıldı! Öğretmen atamalarında yeni dönem

Öğretmen atamalarında yeni döneme girildi. Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. AGS ve ÖABT olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz'da yapılacak. AGS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. 2025 yılında öğretmenlerin atamalarında artık KPSS puanı şartı aranmayacak.

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AGS başvuru ekranı erişime açıldı! Öğretmen atamalarında yeni dönem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 11:26

2025 AGS başvuruları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Öğretmen adaylarının bu yıl ilk kez girecekleri Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru ekranının açılması bekleniyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı başvuruları 20 Mayıs'ta sona erecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuru ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor.

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AGS başvuru ekranı erişime açıldı! Öğretmen atamalarında yeni dönem


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

AGS başvuru ekranı erişime açıldı! Öğretmen atamalarında yeni dönem

AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

AGS başvuru ekranı erişime açıldı! Öğretmen atamalarında yeni dönem

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru ücreti belli oldu.

AGS başvuru ücreti 570 TL olarak yatırılacak.

AGS başvuru ekranı erişime açıldı! Öğretmen atamalarında yeni dönem


Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

Sıkça Sorulan Sorular

AGS SINAVI NE ZAMAN?
Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
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