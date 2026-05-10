2026-ALES/1 bu hafta sonu gerçekleştirilecek. ALES/1 kapsamında 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak. Sayısal ve sözel testlerde 50’şer sorunun yöneltileceği sınavda adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ALES 1 kaç dakika sürüyor? 2026 ALES kaçta bitecek? 2026-ALES/1 sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek olup, sınavın süresi, başlangıç ve bitiş saatleri ile sonuçların açıklanma tarihi gibi detaylar aktarılmaktadır. ALES/1 kapsamında 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak. Sınav, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek, saat 12.45’te tamamlanacak. Sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00 itibarıyla sona erecek. 2026-ALES/1 sonuçları, 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. 150 dakika devam edecek sınav, saat 12.45’te tamamlanacak. Sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00 itibarıyla sona erecek. Bu saatten sonra gelen adaylar, herhangi bir gerekçe gösterse bile sınav binalarına alınmayacak. Sonuçlar, Türkiye’de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim amacıyla gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2026-ALES/1 sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan resmî takvime göre 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Sistemi adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.