Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Eğitim
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ALES 1 kaç dakika sürüyor? 2026 ALES kaçta bitecek?

ALES’in hangi gün ve saat kaçta başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. 2026-ALES/1, Türkiye genelindeki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek’te bulunan 94 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. 176 bin 823 adayın başvuru yaptığı ALES, toplam 100 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakikalık süre verilecek. Peki, 2026 ALES/1 sınavı ne zaman düzenlenecek? ALES saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ALES 1 kaç dakika sürüyor? 2026 ALES kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 10:32

2026-/1 bu hafta sonu gerçekleştirilecek. ALES/1 kapsamında 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak. Sayısal ve sözel testlerde 50’şer sorunun yöneltileceği sınavda adaylar, saat 10.00’dan sonra binalarına kabul edilmeyecek.

HABERİN ÖZETİ

ALES 1 kaç dakika sürüyor? 2026 ALES kaçta bitecek?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
2026-ALES/1 sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek olup, sınavın süresi, başlangıç ve bitiş saatleri ile sonuçların açıklanma tarihi gibi detaylar aktarılmaktadır.
ALES/1 kapsamında 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak.
Sınav, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek, saat 12.45’te tamamlanacak.
Sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00 itibarıyla sona erecek.
2026-ALES/1 sonuçları, 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.
Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ALES 1 kaç dakika sürüyor? 2026 ALES kaçta bitecek?

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. 150 dakika devam edecek sınav, saat 12.45’te tamamlanacak. Sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00 itibarıyla sona erecek. Bu saatten sonra gelen adaylar, herhangi bir gerekçe gösterse bile sınav binalarına alınmayacak. , Türkiye’de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim amacıyla gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

ALES 1 kaç dakika sürüyor? 2026 ALES kaçta bitecek?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2026-ALES/1 sonuçları, tarafından yayımlanan resmî takvime göre 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Sistemi adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

ETİKETLER
#sınav
#ÖSYM
#sonuçlar
#ales
#Lisansüstü Eğitim
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.