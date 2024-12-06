ALES sonuçları açıklandı!
Kasım ayında düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınava giren adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuçlarına erişebilecek.
ALES SONUCU NASIL SORGULANIR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir"