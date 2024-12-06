06 Aralık 2024 10:11 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:16

Kasım ayında düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek.

Bu hafta sonu sınav var mı 7- 8 Aralık? ÖSYM sınav takvimini paylaştı

Bu hafta sonu sınav var mı 7- 8 Aralık? ÖSYM sınav takvimini paylaştı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, Akademik Personel​ ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınava giren adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuçlarına erişebilecek.

ALES​ SONUCU NASIL SORGULANIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir"