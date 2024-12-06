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ALES sonuçları açıklandı!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 10:11 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:16
ALES sonuçları açıklandı!

Kasım ayında düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, Akademik Personel​ ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınava giren adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuçlarına erişebilecek.

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ALES​ SONUCU NASIL SORGULANIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir"

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Kaynak: tgrthaber.com
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