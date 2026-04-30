ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasında ALES sınav giriş belgesinin erişime açıldığı duyuruldu. ALES sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası, adayın fotoğrafı ve sınavda uyulması gereken kurallar yer alacak. ALES sınav giriş belgesi osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Sınav günü adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır bulunması tavsiye ediliyor. Sınav başladıktan sonra sınav salonlarına öğrenci kabul edilmiyor. ALES sınav giriş belgesinde yer alan sınav kurallarının adaylar tarafından detaylıca incelenmesi ve sınavda uygulanması gerekiyor. Peki ALES sınav giriş belgesi 2026 nasıl sorgulanır? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama! ÖSYM ALES sınav yerleri açıklandı mı, nereden sorgulanır? ÖSYM, 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak olan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ALES sınav giriş belgeleri, adayların sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarasını içermektedir. Adaylar, sınav giriş belgelerini 30 Nisan 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilirler. Sınav günü adayların sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır bulunmaları tavsiye edilmektedir. Sınav başladıktan sonra sınav salonlarına öğrenci kabul edilmeyecektir. Adayların, sınav giriş belgesinde yer alan kuralları detaylıca incelemesi ve uygulaması gerekmektedir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2026-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ALES sınav giriş belgesi üzerinde adayın kişisel bilgileri, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

ALES OTURUMLARINA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.