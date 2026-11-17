ALES/3 sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 29 Kasım'da yapılacak sınav için adaylar oturum bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, ALES/ 3 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve merak edilenler....

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

2026-ALES/3 sınav giriş belgeleri 17 Kasım itibarıyla henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.

ÖSYM’nin önceki sınav uygulamaları dikkate alındığında ALES/3 sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Bu doğrultuda adayların gözleri 19 Kasım 2026 tarihinde olacak. Ancak bu tarih henüz ÖSYM tarafından doğrulanmadı.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

ALES/3 sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak 2026-ALES/3 Sınava Giriş Belgesi’ni görüntüleyebilecek. Belgede yer alan sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Saat 10.15’te başlayacak sınavda adayların sınav binalarına saat 10.00’dan sonra girişine izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav günü belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor.