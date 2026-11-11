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Eğitim
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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:33

ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim kurumlarında akademik kadro atamalarında kullanılmak üzere her yıl 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nda (ALES) son kulvara gelindi. 2026 yılının son ALES oturumuna katılacak adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Yükseköğretim kurumlarında akademik kadrolara alımda, tezli yüksek lisans programlarına kabullerde ve güzel sanatlar fakültelerinin sanatta yeterlilik programında eğitim görmek isteyen adayların kabulü için önemli rol oynayan ALES her yıl 3 oturum şeklinde düzenleniyor. Peki ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınav giriş belgeleri ne zaman belli olacak?

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Editor
 İrem Yarbasan
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ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:33

yılının son sınavı /3 için son düzlüğe girildi. Üniversitelerin akademik kadrolarında görev almak veya tezli yüksek lisans programları gibi çeşitli lisansüstü programlarda eğitim görmek isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen ALES, her yıl 3 defa düzenleniyor. Bu yıl 29 Kasım'da düzenlenecek olan son ALES için geri sayım devam ederken sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 sınavına katılacak adayların gözleri sınav giriş yerlerinin açıklanması için 'ye çevrildi. Yılın son ALES sınavı için henüz sınav giriş belgeleri duyurulmadı.

Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce adayların erişimine açılıyor. Buna göre yılın son ALES sınavı için sınav giriş belgelerinin 16-20 Kasım tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda ALES/3 için sınav tarihi belli oldu. 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3), 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. 

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#Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
#29 Kasım
#Eğitim
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