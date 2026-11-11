ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

2026 yılının son sınavı ALES/3 için son düzlüğe girildi. Üniversitelerin akademik kadrolarında görev almak veya tezli yüksek lisans programları gibi çeşitli lisansüstü programlarda eğitim görmek isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen ALES, her yıl 3 defa düzenleniyor. Bu yıl 29 Kasım'da düzenlenecek olan son ALES için geri sayım devam ederken sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 sınavına katılacak adayların gözleri sınav giriş yerlerinin açıklanması için ÖSYM'ye çevrildi. Yılın son ALES sınavı için henüz sınav giriş belgeleri duyurulmadı.

Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce adayların erişimine açılıyor. Buna göre yılın son ALES sınavı için sınav giriş belgelerinin 16-20 Kasım tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda ALES/3 için sınav tarihi belli oldu. 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3), 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.