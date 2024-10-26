Altın, dolar, euro ve borsa arasından tek kaybettiren oldu! İşte yatırım araçlarının haftalık fiyat performansı

26 Ekim 2024 11:16 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:19

Geride bıraktığımız haftada küresel piyasalar karışık seyretti. 21-25 Ekim haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Bu hafta altın ve dolar kazandırdı, euro ise tek kaybettiren oldu.

İslam Memiş'ten altın ve dolar fiyatı için 29 Ekim uyarısı: Pazartesi ve salı harekete geçin! "Bu bant aralığında oyalanmayın"

İslam Memiş'ten altın ve dolar fiyatı için 29 Ekim uyarısı: Pazartesi ve salı harekete geçin! "Bu bant aralığında oyalanmayın"

Altın, dolar, euro ve borsanın haftalık performansları belli oldu. Borsa yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belirlenirken euro yatırımcısını üzdü.

BORSA İSTANBUL​ DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık olarak ortalama yüzde 1,31 değer kazandı. BIST 100​ endeksi, en düşük 8 bin 642,18 ve en yüksek 8 bin 921,64 puanı gördükten sonra, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 1,31 artışla 8 bin 908,47 puandan haftayı kapattı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, emeklilik fonları ise yüzde 0,32 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla kazandıranlar yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.

EN ÇOK DÜŞEN VE YÜKSELEN 3 HİSSE

Borsa İstanbul hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 7,94 ile Halk Bankası (HALKB) geldi. Yüzde 6,22 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 6,14 düşüşle Kardemir (KRDMD) onu izledi.

EN ÇOK YÜKSELEN 3 HİSSE

Yüzde 19,03 ile Europower Enerji (EUPWR) olurken, yüzde 15,23 ile Yeo Teknoloji Enerji (YEOTK) ve yüzde 14,08 ile Astor Enerji (ASTOR) onu izledi.

DOLAR VE ALTIN KAZANDIRDI

Dolar/TL yüzde 0,12 ve altının gram fiyatı yüzde 0,80 değer kazandı. Geçen hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 34,2890 liraya çıktı.

Altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 1'lik artış Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 0,80 artarak 3 bin 015 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 yükselerek 20 bin 477 liraya ulaştı. Önceki hafta sonu 5 bin 089 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 1 artışla 5 bin 140 liraya yükseldi.

EURO TEK KAYBETTİREN OLDU

Euro/TL yüzde 0,03'lük bir düşüşle haftanın tek kaybettiren yatırım aracı oldu. Euro fiyatı yüzde 0,03'lük bir azalışla 37,2160 liraya geriledi.