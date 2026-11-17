Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim programlarında eğitim gören öğrenciler ara sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yenileme işlemleri 17 Ağustos-26 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için kayıt yenileme, ders ekle-sil işlemleri ise 5-26 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Güz dönemi kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler ara sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Anadolu AÖF açık üniversite sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

ANADOLU AÖF AÇIK ÜNİVERSİTE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören tüm öğrenciler için ara sınavlar 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ANADOLU AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi sınavları için giriş belgelerini henüz yayınlamadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce, 25-26 Kasım tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra öğrenciler Anadolu Mobil uygulamasına e-Devlet bilgileri ile giriş yaparak belgelerini alabilecekler.