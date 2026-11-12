Antalya'da yarın okullar tatil mi? 13 Kasım Cuma Antalya'da okullar açılacak mı, uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa, Serik'te okullar cuma günü açılacak mı?

Antalya'da COP 31 Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda 11-12 Kasım tarihlerinde okullarda uzaktan eğitim modeli uygulandı. COP31 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından okullarda yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. 16 Kasım'da başlayacak ara tatil öncesi Antalya'da okulların yüz yüze eğitime dönmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Peki 13 Kasım Cuma Antalya'da okullar açılacak mı? Cuma günü okullar açılıyor mu?

ANTALYA'DA CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da cuma günü okulların uzaktan eğitime devam edeceğine ilişkin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Okullar, herhangi bir duyuru yapılmadığı sürece 13 Kasım Cuma günü yüz yüze eğitime normal seyrinde devam edecek. Uzaktan eğitim uygulamasının bugünkü son ders zilinin ardından sona ermesi bekleniyor. Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa, Serik ilçelerinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitim modelinin yarın sona ermesi bekleniyor.

ANTALYA'DA ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin ardından öğrenciler Kasım ara tatili öncesi cuma gününün de tatile dahil edilip edilmediğini merak ediyor. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 13 Kasım Cuma gününün tatil edildiğine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Okulların Antalya'da normal düzeninde yüz yüze devam etmesi bekleniyor.