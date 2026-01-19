Menü Kapat
 Erdem Avsar

AÖF 2026 final sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama

2025-2026 öğretim yılı güz dönemi AÖF dönem sonu sınavlarını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav sonuçlarının ilan takvimi netleşti.

AÖF 2026 final sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama
19.01.2026
19.01.2026
2025-2026 AÖF güz dönemi final sınavları, 17-18 Ocak tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde uygulanan sınavlara katılan on binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor.

AÖF’te başarı notu, ara sınav ve dönem sonu sınavı oranları dikkate alınarak hesaplanıyor.

AÖF 2026 final sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama

Genel uygulamada ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i başarı notuna yansıtılıyor.

Ödev uygulaması bulunan derslerde ise ara sınav yüzde 30, ödev yüzde 20 ve final sınavı yüzde 50 oranında değerlendirmeye alınıyor.

AÖF 2026 final sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nin “Sınavlar Hakkında” başlığıyla yayımladığı bilgilendirmeye göre açıköğretim sınav sonuçları sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra açıklanıyor.

Bu takvim dikkate alındığında, 2026 AÖF final sınavı sonuçlarının ocak ayının son haftasında duyurulması öngörülüyor.

AÖF 2026 final sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını Anadolu Mobil uygulaması ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından, sınav soruları ve puanlara yönelik itiraz işlemleri de aynı sistem üzerinden yapılabilecek.

#Eğitim
