Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2026 anadolu.edu.tr ekranı! AÖF güz dönemi final sınavı sonucu açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonu üzerinden erişime açılacak. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak tarihinde düzenlendi. AÖF’te bütünleme ve telafi sınavı olmadığından final sınavı sonuçları doğrudan belirleyici olacak. Açıköğretim final sınavı sonuçları ortalamaya yüzde 70 etki edecek. Aralık ayında düzenlenen ara sınavlar ise yüzde 30 katkı yapacak. AÖF’te sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. “AÖF sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra daylar öğrenciler, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet giriş seçeneği veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sorgulayabilecek. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2026 anadolu.edu.tr ekranı! AÖF güz dönemi final sınavı sonucu açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 10:45

AÖF sınav sonucu ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Güz döneminde not ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılır. Vize ve final sınavı ortalaması alınarak, Açıköğretim öğrencilerinin harf notları belirlenecek. Harf notlarına göre yıl sonu ortalaması hesaplanacak. AÖF sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Güz dönemi final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi verildi. Kopya çektiği, verdiği ve sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin puanları hesaplanmayacak. AÖF sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Peki AÖF final sonuçları nereden sorgulanır? İşte, AÖF sınav sonuçları açıklaması…

AÖF SINAV SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi, güz dönemi 2025-2026 eğitim öğretim yılı dönem sonu (final) sınavı 17-18 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

AÖF sınavı değerlendirme işlemleri başlarken gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Genellikle AÖF’te sınav sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

AÖF sonuçlarının en geç bu hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyuruları anadolu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. AÖF sınav sonucu ekranında adayların ilgili oturumdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2026 anadolu.edu.tr ekranı! AÖF güz dönemi final sınavı sonucu açıklandı mı?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları, henüz değerlendirme işlemleri tamamlanmadığından erişime açılmadı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Sınavı sonuçları açıklandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları “Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sayfası olan aosogrenci.anadolu.edu.tr yayımlanacak. Adaylar, e-Devlet giriş seçeneği veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş bölümünden sorgulama ekranına gidecek.

AÖF SINAV PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde dönem sonu sınavları not ortalamasının yüzde 70’ni belirliyor. Vize sınavlarının ortalamaya katkısı ise yüzde 30 oluyor. AÖF sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir.

Örnek puan hesaplaması yapmak gerekirse 10 doğru, 10 yanlış cevabı olan öğrencinin doğru net sayısı 7.5 olurken dersten sınavdan toplam 37.5 alacak. Doğru sayısı 12 ve yanlış sayısı 8 olan öğrenci ise 10 netle birlikte 50 puan alabilir.

AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2026 anadolu.edu.tr ekranı! AÖF güz dönemi final sınavı sonucu açıklandı mı?

AÖF’TE DERS NASIL GEÇİLİR?

AÖF’te her ders için geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Eğer başarı notu (vize-final ortalaması) 35’in altında kalırsa FF ile o dersten başarısız olur. Genel not ortalaması 2.00’ın üzerinde olursa ise CD, DC ve DD ile bur derslerden geçebilirsiniz. 2.00’ın altında olması ise bu derslerden kalınır.

AÖF HARF NOTLARININ KATSAYI KARŞILIĞI

AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0

AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2026 anadolu.edu.tr ekranı! AÖF güz dönemi final sınavı sonucu açıklandı mı?


BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 0,0

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.