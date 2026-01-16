AÖF güz dönemi final sınav programı 17-18 Ocak! AÖF sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Öğrenciler AÖF'ün öğrenci giriş sistemine öğrenci numarası ve şifreleri veya e-Devlet sistemi aracılığıyla giriş yaparak sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. Türkiye'nin farklı illerinde belirlenen merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilecek olan sınavlar 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Sınav tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 17-18 OCAK?

AÖF sınavları genel olarak sabah ve öğleden sonra olmak üzere oturumlar şeklinde gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlar saat 09.30'da başlayacak. Öğleden sonra yapılacak olan sınavlar ise saat 14.00'te başlayacak. Sınavın ardından ise değerlendirme sürecine geçilecek. Değerlendirme sürecinde 4 yanlış ise 1 doğruyu götürecek.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BİTECEK 17-18 OCAK?

AÖF sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru soruluyor. Öğrencilerin bu soruları çözmek için ise 30 dakika süreleri oluyor. Bu kapsamda öğrencilerin sınavlarının saat kaçta biteceği girecekleri sınav sayısına göre değişiklik gösteriyor.

AÖF taraıfndan açıklanan bahar dönemi akademik takvim ise şöyle:

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026