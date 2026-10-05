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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:58

AÖF kayıt yenileme 2026! Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme işlemleri için beklenen tarih geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi için kayıtlarını yenilemeye başladı. Öğrencilerin ders seçimlerini ve ödeme işlemlerini belirlenen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar ve son gün ne zaman?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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AÖF kayıt yenileme 2026! Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:58

ekranı 2026-2027 güz dönemi için erişime açıldı. 5 Ekim 2026 tarihinde başlayan kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin önce ders seçimlerini yapması, ardından sistemde oluşan kayıt yenileme bedelini ödemesi gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar ve son gün ne zaman?

AÖF kayıt yenileme 2026! Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik takvimine göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Kayıt yenileme süreci 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek.

Üniversitenin duyurusunda kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağı ve süre geçtikten sonra mazeret kabul edilmeyeceği belirtildi. Bu nedenle öğrencilerin ders seçimi ve ödeme işlemlerini son tarihe kadar tamamlaması gerekiyor.

AÖF kayıt yenileme 2026! Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine öğrenci şifresi veya e-Devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor.

Sisteme giriş yapan öğrenciler “Ders Ekle/Sil” bölümünden 2026-2027 öğretim yılı güz döneminde alacakları dersleri seçebiliyor. Bu dönemden itibaren zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de sunulacak.

Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacağı için öğrencilerin ders seçimlerini kendilerinin tamamlaması gerekiyor.

AÖF kayıt yenileme 2026! Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme kapsamında ödenecek tutar, öğrencinin ders seçimi sırasında sistem üzerinde gösteriliyor. Ücret bilgisi ayrıca “Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü” bölümünden de kontrol edilebiliyor.

Bu nedenle 2026-2027 güz dönemi için her öğrenci açısından geçerli tek bir kayıt yenileme ücreti bulunmuyor. Ödenecek tutar, seçilen derslere ve ilgili döneme göre sistem üzerinden hesaplanıyor.

AÖF kayıt yenileme 2026! Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kayıt yenileme ücretleri kredi kartı veya banka kartıyla ödenebiliyor. Öğrenciler ayrıca Ziraat Bankası ATM’lerinden, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden de ödeme yapabiliyor.

Geçmiş dönemlere ait borçların ödenmesi ise tek başına kayıt yenileme işlemini tamamlamıyor. Öğrencilerin 2026-2027 güz dönemi için sistemde oluşan kayıt yenileme bedelini de ödemesi gerekiyor.

AÖF kayıt yenileme 2026! Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DERS SEÇİMİ SONRADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Ödeme işleminin ardından kayıt yenileme süresi içerisinde ders ekleme veya ders silme işlemi yapılabiliyor. Ancak ders değişikliği yapılırken ödenen dönem öğretim materyali ücretinin altında kalınmaması gerekiyor.

Öğrencilerin kayıt yenileme sürecini tamamladıktan sonra ders seçimlerini ve ödeme bilgilerini sistem üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

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ETİKETLER
#Anadolu Üniversitesi
#aöf
#kayıt yenileme
#Ders Seçimi
#Güz Dönemi
#Eğitim
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